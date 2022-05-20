Richarlison, Carragher'a sert çıktı: "Everton hakkında konuşurken ağzını topla"
Richarlison'un Crystal Palace galibiyetinin ardından gece geç saatte attığı tweet İngiltere'de gündem oldu.
Perşembe günü Premier Lig'de Crystal Palace'ı konuk eden Everton, kritik mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride tamamlamıştı.
Michael Keane ve Richarlison'un golleriyle eşitliği yakalayan Everton, Dominic Calvert-Lewin'in galibiyet sayısıyla müthiş bir geri dönüşe imza atarak ligde kalmayı garantiledi.
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Richarlison ne söyledi?
Maçın ardından Evertonlı oyuncular ile sahaya hücum eden taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.
Son dokuz maçta attığı altı golle Everton'ın düşme hattından kurtulmasında önemli rol oynayan Richarlison, zaferin ardından gece 01.37'de yaptığı paylaşımla Jamie Carragher'ı hedef aldı.
"Benimle ve Everton'la ilgili konuşurken ağzını topla, sana saygı duymuyorum."
Richarlison, Carragher'a niye tepkili?
Uzun yıllar Liverpool forması giyen ve şu anda Sky Sports'ta yorumculuk yapan Carragher, geçen ay Merseyside derbisinde yerde kalan Richarlison'u eleştirmişti.
"Hadi ama, kalk, her hafta aynı şeyleri yapıyor! Kalk ve oyuna devam et."
"Şimdiden üç kez yere düştü bile. Sakat falan değil."
Carragher'ın yorumları Everton taraftarlarından büyük tepki alırken, eski Evertonlı Alan Stubbs, Sky Sports'u taraflı yayın yapmakla suçlamıştı.
"Spikerin sesini kısmak zorundayım, çünkü taraflı anlatıyorlar. Richarlison'un bileğini burktuğu açıkça görülüyor, ama hakemi aldattığını söylüyorlar."
Carragher ise pozisyonun tekrarını izledikten sonra şu yorumu yapmıştı:
"Richarlison'a yapılan müdahaleye bakınca, belki ona biraz acımasız davranmış olabilirim."
"Bileğini burkmuş olabilir. Ama maç boyunca çok fazla yere düşüyor. Bu maçta iki kez gerek olmadığı halde kendini yere attı."Daha fazla okuma