Richard Hughes'un ilk kararları: Simone Inzaghi Hilal'den kovulma tehlikesiyle karşı karşıya

Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Roshn Ligi'nde Neom karşısında aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından Suudi kulüpten kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Hilal, Roshn Ligi'nin altıncı haftasında önceki gün pazartesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda Neom'a 2-0 mağlup oldu.

Bu, Inzaghi'nin Hilal ile Roshn Ligi'nde aldığı ilk mağlubiyet olsa da, Suudi "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi İtalyan teknik adamın önümüzdeki dönemde takımdan ayrılabileceğini doğruladı.

Gazete, Hilal kulübünün yeni sportif direktörü İskoç Richard Hughes'un, Simone Inzaghi'nin geleceği masaya yatırıldıktan sonra teknik ekibin geleceğiyle ilgili seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Hughes, kendi ekibiyle birlikte önümüzdeki dönemde, özellikle 2027 Asya Uluslar Kupası'na bağlı uzun ara öncesinde takımın performansına ilişkin teknik göstergeleri yakından takip edecek.

Roshn Ligi maçları, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı Asya Uluslar Kupası nedeniyle önümüzdeki 16 Aralık'tan 11 Şubat 2027'ye kadar ara verecek.

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Bu dönemden önce Hughes ve ekibi teknik performans göstergelerini değerlendirecek; göstergeler yükselişte olursa Inzaghi teknik ekibiyle birlikte görevine devam edecek ve yeni bir teknik direktörle anlaşma fikri önümüzdeki yaza ertelenecek.

Teknik performans göstergelerinin gerilemesi durumunda ise, İtalyan teknik direktörü görevden alma seçeneği en olası ihtimal olacak ve Asya Uluslar Kupası'na bağlı ara döneminde takımı çalıştıracak yeni bir teknik direktörle anlaşma yapılacak.

Bu durumda Hilal, geçtiğimiz yaz transfer döneminde takımın kurulma biçimiyle uyumlu olması ve geniş çaplı değişikliklere ihtiyaç duyulmaması şartıyla, "Ez-Zaim"in başına geçebilecek isimleri değerlendirmeye başlayacak.

Inzaghi'nin Hilal ile sözleşmesinin bu sezon sonunda sona erdiğini hatırlatalım. İtalyan teknik adam, takımın başına geçtiği geçen sezon başından bu yana ekibi 2025 Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdı ve Kral Kupası'nı kazandı; Roshn Ligi şampiyonluğunu ise Nassr'a kaptırdı.