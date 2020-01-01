Richard Bevin: Yeniden başlamak için daha fazla test yapılmalı

Premier Lig Menajerler Birliği Başkanı, futbolculara daha fazla koronavirüs testi yapılması gerektiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Mart ayının başında askıya alınan İngiltere Premier Lig, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla süresiz olarak ertelendi.

Premier Lig Menajerler Birliği Başkanı Richard Bevin BBC'ye yaptığı açıklamada kurum olarak daha fazla futbolcu teste girmeden sahalara geri dönmek istemediklerini belirtti.

Bevin "Daha fazla test yapılması lazım. 'da Mayıs ayında futbola geri dönmenin planları yapılıyor. Bu çok normal çünkü oradaki hükümet günde 50.000 test yapıyor. İngiltere'de ise bu sayı sadece 10.000. Hükümet ise ay sonuna kadar bu sayıyı günde 100.000'e çıkartmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

İngiltere hükümetinin oluşturduğu ve , , Norwich City gibi takımların yararlanacağını belirttiği yüzde 80'lik maaş yardımı konusuna da değinen Bevin "Premier Lig kulüpleri bu yardımdan faydalanmamalı. Alt liglerdeki takımların bu yardıma daha çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu.