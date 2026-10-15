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imago-sport-1084571949.jpgAnadolu Agency
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Rice'tan Muhammed Salah'a övgü: Onun gibisi yok, bizi Konferans Ligi kupasına taşıyacak

M. Salah
Trabzonspor
KuPS - Trabzonspor
KuPS
Konferans Ligi
T. Reis
Mısır
Finlandiya
Türkiye
Almanya

Trabzon'un kralı

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımını Avrupa Konferans Ligi kapsamında Tampere'deki Tammelan Stadı'nda Finlandiya temsilcisi Kuopion Palloseura karşısında deplasmanda 4-2'lik değerli bir zafere taşıyan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın olağanüstü performansını övdü.

Salah, bu sezon Trabzonspor forması altındaki en iyi maçlarından birini ortaya koydu; attığı gol ve yaptığı asistle karşılaşmanın dengesini Türk ekibi lehine çeviren belirleyici isim oldu.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Kupa kazanmak için takımınızda Muhammed Salah gibi rekabetçi bir oyuncuya ihtiyacınız var. Bu sezon bizi şampiyonluğa taşıyacak; performansından bunu hissediyorum. Bana sorarsanız, Trabzonspor'da hepimize liderlik eden zihniyete sahip olduğunu söylerim."

Alman teknik adam şöyle devam etti: "Takıma onun oyun kurucu olduğunu söyledim, bu yüzden onu nerede bulurlarsa topu ona aktarmaları gerekiyor. Bugün en iyi pasların birini yaparak ve galibiyeti belirleyen golü atarak maçı bizim için bitirdi."

Reis, Mısırlı millî oyuncuya olan büyük beğenisini saklamadı ve onun bir daha tekrarı olmayan olağanüstü bir futbolcu olduğunu vurguladı.

Şunları aktardı: "Topa her dokunduğunda özel bir şey yapacağını bilirsiniz. Bu yüzden kulüp yönetimine ve katkı sunmak için bu kulübü seçtiği için bizzat kendisine, bir oyuncu olarak, mutluyum ve minnettarım."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Onun gibisi yok. Herhangi bir şeyi kusursuz biçimde yaptığında artık şaşırmıyorum, çünkü onu Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde silip süpürürken izledim. Bu yüzden her maçta özel bir performans ortaya koyacağını biliyorum."


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