Rice, Kane'in Altın Top'u kazanmasını savundu ve Yamal'a mesaj gönderdi

İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Declan Rice, dünya şampiyonu İspanya karşısında oynanacak beklenen maça ilişkin konuştu ve takımının galibiyet alıp güçlü bir performans sergilemeyi hedeflediğini vurguladı. Bu karşılaşma, İngiltere milli takımının gelişim düzeyini ve en güçlü milli takımlarla rekabet edebilme kapasitesini ortaya koyan önemli bir sınav niteliğinde.

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İspanya, yarın pazar günü, UEFA Uluslar Ligi Birinci Seviye Üçüncü Grup maçlarının kapanışında, İngiltere'yi Metropolitano Stadı'nda ağırlayacak.

İspanya, çeyrek finale yükselmeyi garantiledikten sonra 15 puanla grup lideri konumunda bulunuyor; İngiltere ise 12 puanla ikinci sırada yer alıyor ve o da bir sonraki tura geçişini garantiledi. Böylece karşılaşmanın önemi yalnızca grup liderliğinin belirlenmesiyle sınırlı kalıyor.

Rice, bugün cumartesi günü düzenlediği maça özel basın toplantısında İspanya karşılaşması hakkında, "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bu çok büyük bir maç. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden ya da Arjantin karşısındaki yarı finalden daha büyük karşılaşmalar olduğunu düşünmüyorum, ancak dünya şampiyonu İspanya Millî Takımı'na karşı oynadığınızda, bu size sahaya çıkıp galibiyet elde etmek için büyük bir motivasyon veriyor; hafta boyunca konuşmalarımızın odağı da buydu. Hırvatistan'ı yendik, şimdi İspanya'ya gidip üst düzey bir performans sergilemek, maçı kazanmak ve grup liderliğini elde etmeye çalışmak için yola çıkıyoruz. Yarın akşamki bu karşılaşmaya hazır olacağız."

Rice, her maç sonrası takımın maruz kaldığı eleştiriler ışığında, maçın İngiltere Millî Takımı'nın seviyesini değerlendirmedeki önemine değinerek şunları söyledi: "İngiltere forması giyerek sahaya her çıkışımızda, performansımızın seviyesine dair sorularla karşı karşıya kalıyoruz."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Geçen maçta Hırvatistan karşısındaki performansımız kabul edilebilir düzeydeydi, ancak sunabileceğimiz daha fazlasının olduğunu biliyoruz. Yarınki karşılaşmanın bizi elimizdeki en iyiyi ortaya koymaya zorlayacağını düşünüyorum. En iyi millî takımlara ve en iyi oyunculara karşı oynamak istediğiniz maçlar bunlardır ve bizim de böyle anlarda parlayan oyuncularımız var."

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Şöyle sürdürdü: "Kesinlikle, yarın akşam güçlü bir performans sergilememiz ve iyi bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Bu maç, grubumuzun gerçek seviyesini ortaya çıkaracak."

İngiltere Millî Takımı oyuncularının İspanya karşılaşması sırasında ırkçı saldırılara maruz kalma ihtimaline ilişkin ise Rice, bu konudaki geçmiş deneyimlerine değinerek şunları söyledi: "Daha önce Karadağ ve Bulgaristan'da benzer durumlar yaşadım ve uyguladığımız belirli bir protokol vardı; sahayı terk ettik. Bu konulardaki duruşumuzu bir grup olarak çok iyi biliyoruz."

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Şöyle ekledi: "Teknik direktör şimdiye kadar bu konuda konuşmadı ve yarın bu konuya değinmesi beni şaşırtmaz, ancak duruşumuzu çok iyi biliyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarın akşam bu türden herhangi bir şeyin yaşanmasını beklemiyorum. Burası güzel bir şehir, harika bir stadı var; ayrıca karşılaşacağımız oyunculara da çok saygı duyuyoruz. Harika bir futbol akşamı geçirmek için tüm koşullar hazır ve umarız bunu gölgeleyecek bir şey yaşanmaz."

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Başka bir konuda ise Rice, Harry Kane'in genç İspanyol Lamine Yamal'ı geride bırakarak Ballon d'Or ödülünü kazanmasını savundu ve Bayern Münih forvetinin ödülü hak ettiğini vurguladı.

İngiltere orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Her İspanyol oyuncunun elbette Lamine Yamal'ın kazanmayı daha çok hak ettiğini söyleyeceğinin farkındayım."

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Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Lamine olağanüstü bir oyuncu, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve gelecekte birçok Ballon d'Or ödülü kazanacak, ancak bu seferki ödülü Harry'nin kazanmasının doğru karar olduğunu ve ödülü fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum."

Hatırlanacağı üzere İspanya, ilk turdaki karşılaşmada İngiltere'yi Wembley Stadı'nda oynanan maçta Yamal, Alejandro Baena ve Mikel Oyarzabal'ın golleriyle 3-2 mağlup etmişti; İngiltere Millî Takımı'nın iki golünü ise Anthony Gordon ve Harry Kane kaydetmişti.