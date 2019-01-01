Ricardo Quaresma'dan şok çıkış! Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı!

Ricardo Quaresma, Beşiktaş yönetimini hedef alan açıklamasından sonra kulübün resmi Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı.

Beşiktaş'ta yönetimle arasında problemler olduğu iddia edilen Ricardo Quaresma, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımdan sonra Beşiktaş resmi hesabını takip etmeyi de bıraktı.

Quaresma, Instagram paylaşımında ne demişti?

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman'ın kendisi için söylediği iddia edilen, "Parasını verin, gönderin gitsin" şeklindeki sözüne yanıt verdi.

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Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Quaresma, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, Quaresma için ne demişti?

Fanatik' ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Serdal Adalı'ya, "En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Parasını verin, gönderin gitsin" şeklinde konuştuğu iddia edilmişti.

Sonrasında ise Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada söz konusu haber yalanlanmıştı.