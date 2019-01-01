Ricardo Quaresma'dan şok çıkış! "Eğer benimle mutlu değillerse..."

Alacakları nedeniyle kulübe ihtar gönderen Ricardo Quaresma'dan flaş paylaşım...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman'ın kendisi için söylediği iddia edilen, "Parasını verin, gönderin gitsin" şeklindeki sözüne yanıt verdi.

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Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Quaresma, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, Quaresma için ne demişti?

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Serdal Adalı'ya, "En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Parasını verin, gönderin gitsin." şeklinde konuşmuştu.