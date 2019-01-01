Ricardo Quaresma'da son durum ne? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 30 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Ricardo Quaresma gidecek mi, kalacak mı?

Portekizli futbolcu siyah beyazlı takımdan ayrılmak istiyor. Yönetim ise Q7'den takımda kalmasını talep ediyor. Fakat ikna edebilmiş değiller.

Fanatik'in haberine göre, yöneticilerle yaptığı son görüşmede ayrılık kararını yineleyen Quaresma, avukatlarıyla kulüp yetkililerinin sözleşme fesih konusunda anlaşmasını bekliyor.

Quaresma, Beşiktaş formasıyla çıktığı son maçta BB Erzurumspor karşısında sorumsuzca bir kırmızı kart görmüş ve taraftarı çileden çıkarmıştı.

Tarihi takas gerçekleşiyor

Süper Lig'in iki devi arasında beklenen takas gerçekleşiyor. Fenerahçe ve Beşiktaş, Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan takasında anlaşma sağladı.

Transfer döneminin son günlerine girerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş takas için anlaşmaya vardı.

Bip Spor'un haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yöneticiler, Tolgay Arslan ve Şener Özbayraklı'nın takası için görüştü.

Fenerbahçe, özellikle Ersun Yanal'ın çok istediği Tolgay Arslan için yaptığı teklife, Şener Özbayraklı'nın bonservisinin de dahil edilmesi ile mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2.5 milyon bonservis bedelinin yanı sıra Şener Özbayraklı'yı önerdi.

Şenol Güneş'in de Şener Özbayraklı'yı kadrosunda görmek istemesi üzerine taraflar anlaşma sağladı.

Takımlar, futbolcular ile anlaştığı takdirde resmi imzaların kısa sürede atılacak.

Beşiktaş'a Uruguaylı genç stoper

Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Mauricio Lemos'u kadrosuna katıyor.

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, siyah beyazlı ekip, Sassuolo formasını terleten 23 yaşındaki stoper oyuncusu Lemos için İtalyan ekibiyle anlaşmaya çok yakın.

İddiaya göre taraflar arasındaki anlaşma kiralık olmayacak ve Lemos bonservisiyle Beşiktaş'a gelecek.

Geçen sezon devre arasında Las Palmas'tan transfer edilen Lemos, Sassuolo'nun Serie A'da kalmasına büyük katkı sunmuştu. Fakat genç oyuncu bu sezon sadece üç maça çıktı.

Lemos'un gelişiyle birlikte Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

N'Koudou'nun Beşiktaş inadı

Ara transfer döneminin bitmesine günler kala N'Koudou Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

Takvim 'de yer alan habere göre Tottenham forması giyen Georges-Kevin N'Koudou kulübünden Beşiktaş'a gitmek için izin istedi.

Takımda oynama şansının az olduğunu belirten Fransız oyuncu, yönetimden transferi için kolaylık beklediğini belirtti.