Ricardo Quaresma yeni sezon kampına katılıyor

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma yeni sezon kampına katılacağını yönetime bildirdi.

Siyah beyazlı ekipte geleceği belirsizliğini koruyan Ricardo Quaresma, yeni sezon için kararını verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetiyle iletişime geçen Portekizli yıldız, 8 Temmuz'da başlayacak olan kampa katılacağını bildirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda kadroda düşünmediği 35 yaşındaki yıldızın performansını bu kampta dikkatle takip edecek.

Quaresma, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maçta forma giyerken, 4 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.