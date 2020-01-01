Ricardo Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama bu yeterli değil

Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, karantina altındayken gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kariyerini 'da sürdüren ve 'de toplam 7.5 sezondur forma giyen Ricardo Quaresma, Türk futbolu ve oyuncular hakkında görüşlerini dile getirdi.

Portekizli futbolcu, Hürriyet'ten İsmail Er'e yaptığı açıklamada, "Bence Türk oyuncular çok yetenekli ve doğduklarında bu yetenekle ve kaliteyle doğuyorlar. Daha sonrası biraz mantalite ve zihinsel hazırlıkla alakalı. Çünkü günümüzde futbol, yetenekten çok daha fazlası. Profesyonel olmak, iyi dinlenmek, doğru beslenmek, çalışmak, bu tarz detaylar futbolda fark yaratıyor. Sadece yetenekle alakalı değil" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de 1-2 yıl daha devam edebilirim"

36 yaşındaki yıldız, Türkiye'de futbol sistemi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

Daha fazla takım

"Buradaki futbol; tutku dolu, heyecan dolu fakat özellikle taktik açıdan gelişmesi gereken konular var. Bazen maçlarda bir dakikadan sonra takımlar taktiksel disiplinden kopmaya başlıyor. Hem oyuncular hem de teknik direktörler taktik açıdan daha fazla çalışma yapmaya başladı. Çünkü gerçekten Türk futbolu çok kaliteli ve çok iyi bir gelişim gösteriyor ama Avrupa futboluyla kıyasladığımda taktik açıdan biraz daha gelişmesi gerektiğini söyleyebilirim. Türkiye’deki futbol çok tutkulu ve herkesin içindeki coşkuyu yansıttığı bir olgu. O yüzden birçok yetenekli oyuncu var. Ben bir yabancı olarak buradaki futbolu çok seviyorum ve umarım önümüzdeki birkaç yıl daha Türkiye’de futbol oynamaya devam edebilirim."

"Sadece yetenek yeterli değil"

En beğendiği Türk futbolcuları da dile getiren Quaresma, "Abdülkadir, Uğurcan, İrfan Can gibi oyuncuları söyleyebilirim. Bence Türk oyuncular çok yetenekli ve doğduklarında bu yetenekle ve kaliteyle doğuyorlar. Daha sonrası biraz mantalite ve zihinsel hazırlıkla alakalı. Çünkü günümüzde futbol, yetenekten çok daha fazlası. Profesyonel olmak, iyi dinlenmek, doğru beslenmek, çalışmak, bu tarz detaylar futbolda fark yaratıyor. O yüzden sadece yetenekle alakalı değil çünkü Türk genç futbolcuların hepsi yetenek olarak üst düzeyde" dedi.

"Cenk Tosun çok kaliteli bir futbolcu"

Portekizli oyuncu, "Cenk Tosun yaptığın asist ve ortalarla İngiltere’ye transfer oldu. Senin gibi kanat oyuncusu olan takım ya da forvet şanslı mı? " şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Cenk Tosun çok çok kaliteli bir oyuncu ve çok iyi bir karakter. Tabii ki benim gibi bir kanat oyuncusu için iyi bir forvet oyuncusuyla oynamak önemli. Çünkü çok iyi bir şey yaptığınızda eğer sonuca ulaşmıyorsa, bu aksiyonlar bir şey ifade etmez. O yüzden kanat oyuncusunun iyi bir forvetle, forvetin de iyi bir kanatla oynaması önemli çünkü birbirlerini beslerler. O yüzden ben onlara yardımcı oldum onlar da bana yardımcı oldu."

Haberin devamı aşağıda

"Beşiktaş'ta hep çok iyi bitiricilerle oynadım. Verdiğim paslar, yaptığım ortalar sonuca ulaştı. Cenk, Aboubakar, Talisca, Gomez, Mustafa gibi çok iyi bitiricilerle oynadım ve onlara yardımcı olmaktan keyif aldım."

"Şenol Güneş'ten çok şey öğrendim"

Türkiye'de çalıştığı teknik direktörlerden de bahseden Quaresma, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi:

"Şenol Güneş’le çok özel bir ilişkimiz oldu. Ondan çok fazla şey öğrendim, hem teknik direktör olarak hem de insan olarak muhteşem birisi. Hayatım boyunca da bende özel bir yeri olacak. Milli Takım’da da önemli işler yapıyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum.