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Beşiktaş

Ricardo Quaresma özür diledi: Maalesef kırmızı kart gördüm

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Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Ricardo Quaresma özür diledi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile yaptığı maçta kırmızı kart gören siyah-beyazlı oyuncu Ricardo Quaresma özür diledi.

Portekizli futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Hayatta daima kulüp ve takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Son maçta savaştım, topu kazanmak için müdahale ettim ve maalesef kırmızı kart gördüm. Bunun için herkesten özür dilerim. Fakat önemli olan bir sonraki maç. Trabzonspor karşısında kazanmak için birlik olmak zorundayız. Takımı desteklemeye devam, birlikte zaferlere ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.

 

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