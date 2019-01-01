Ricardo Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Quaresma ara transferde neden Beşiktaş'ta kaldı?

Şenol Güneş'in ayrılacağını söylemesine rağmen son gün oluşan sessizlik, "Quaresma Beşiktaş'tan ayrıldı mı?" belirsizliğini beraberinde getirdi.

Beşiktaş'ta Quaresma bilmecesi sürüyor.

Transferin son günlerinde takımdan ayrılması beklenen, Şenol Güneş'in de giidebileceğini açıkladığı Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta kaldı.

Milliyet'in haberine göre geciken maaşlar nedeniyle yönetimle sorun yaşayan ve iki kez kulübe ihtarname çeken Ricardo Quaresma, takımdan bedelsiz ayrılmak istiyor.

Öyle ki, Quaresma'nın yetkili menajerleri görüşmede bulundukları kulüplere bonservis bedeli olmadan transfer olabileceğinin garantisini veriyor.

Beşiktaş yönetimi ise Ricardo Quaresma'nın, bonservisine karşılık alacaklarını bırakmasını talep ediyor.

Transferde öncelikli rotaları ABD ve Çin takımları olan Portekizli yıldızın Beşiktaş'tan 1.4 milyon euro'luk alacağı bulunuyor.