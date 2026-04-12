Rezerv takım derbisinin kenarında... Barcelona tribünlerinde Fleck ve Hamza Abdülkerim bir araya geldi

Mısırlı Hamza Abdelkarim, Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan ve Barça'nın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan Espanyol maçında Barcelona'nın yedek takımında forma giymedi.

Maçta, yedek takımı desteklemek için birinci takımın birçok yıldızı da tribünde yer aldı. Teknik direktör Hans Flick'in yanı sıra Ronald Araujo ve Lamine Yamal ikilisi de tribünde dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

Abdelkarim, sakatlığı nedeniyle maça katılamadı ve tribünden maçı izlemekle yetindi. Barcelona ise maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Oyuncunun Barcelona'nın yedek takımındaki resmi ilk maçı, Huesca ile oynanan İkinci Gençlik Ligi karşılaşmasıydı. Bu maçta bir penaltı kazandırıp bir gol atarak hızlı bir şekilde iz bıraktı. Barcelona bu maçta galip gelemese de, bu an oyuncunun kariyerinde özel bir an olarak yer aldı.

O maçtan bu yana, Mısır'ın Al Ahly takımından kiralanan oyuncu birçok maçta forma giydi, ancak ilk maçında gösterdiği dikkat çekici performansı sürdüremedi.

Oyuncu, Lugo'da oynanan Gençler Kral Kupası yarı finalinde ilk 11'de yer aldı. Son olarak ise 21 Mart'ta Dam'a karşı oynanan ve kaybedilen maçta 30 dakika sahada kaldıktan sonra sakatlandı.

Ayrıca okuyun:

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?