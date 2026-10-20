Ittihad forveti Nijeryalı George Ilenikhena, Suudi kulübündeki takım arkadaşı Faslı Youssef En-Nesyri'nin tahtını Roshn Ligi'nin bu sezonunda elinden aldı.

Ittihad, bugün salı günü Roshn Ligi'nin onuncu haftasında Dammam'daki stadında Ettifaq'a konuk oldu.

Ilenikhena, maçın 16. dakikasında ceza sahası içinde Kolombiyalı Richard Rios'tan topa topuğuyla ulaştıktan sonra sol ayağıyla doğrudan filelere göndererek Ittihad adına skoru açtı.

Bu gol, Nijeryalı forvetin Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonunda Ittihad ile kaydettiği beşinci golü oldu ve böylece turnuvada Ittihad'ın gol kralı haline geldi.

Ilenikhena, Roshn Ligi'nin bu sezonunda yine 5 gol kaydeden Youssef En-Nesyri'nin önüne geçti; ancak Nijeryalı forvet, Faslı rakibinin hiç asisti bulunmazken takım arkadaşlarına iki gol pası vererek ve bir maç daha az oynayarak öne çıkıyor.

İki oyuncu, bu sezonun başından beri Ittihad'da santrfor mevkisi için rekabet ediyor; zira Ilenikhena parlak bir performans sergileyip birçok kritik gol kaydederek Alman teknik direktör Jens Weissing'in planlarına yeniden girmeyi başardı.