İngiltere'nin orta saha oyuncusu Declan Rice, Ballon d'Or tartışmasında kaptan Harry Kane'e destek vererek ödülü golcünün İspanyol yıldız Lamine Yamal'dan daha çok hak ettiğini savundu. İngiltere'nin İspanya ile oynayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde konuşan Arsenal yıldızı, Kane'in eşi benzeri görülmemiş golcülük performansını ve profesyonel tutumundaki alçakgönüllülüğünü övdü.
Rice, bireysel ödül için Kane'i destekliyor
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İngiltere, Metropolitano'da İspanya ile oynayacağı belirleyici UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlanırken Declan Rice, dünyanın en iyi oyuncuları arasında yapılan kaçınılmaz karşılaştırmalardan kaçınmadı. Rice'a göre Ballon d'Or, millî takımdaki kaptanı Kane'in hakkı. Orta saha oyuncusu, 19 yaşındaki Yamal dünyanın dört bir yanındaki taraftarları etkilemeyi sürdürse de Kane'in sahadaki olağanüstü üretkenliğini ve etkisini, dünyanın en iyisi olarak görülmesi gerektiğinin başlıca nedenleri olarak gösterdi.
Rice, basın toplantısında gazetecilere, "Bence hem benim hem de herkes için Harry, Ballon d'Or'u hak etti. Gösterdiği performans, attığı goller ve sadece golleri değil, oynadığı oyun... İspanya'da elbette Lamine diyecekler. Bir gün o da kazanacak ama bence Harry bu ödülü hak eden bir isim," dedi. Ardından forvetin karakterine de değinerek şunları ekledi: "İnanılmaz, Ballon d'Or... Restoranda hepimizin nasıl olduğunu bir düşünün. Son derece mütevazı. Ballon d'Or'u kazanmış gibi görünmüyordu çünkü bundan neredeyse hiç söz etmiyor. O, İngiliz futbolunun bir efsanesi. Çok şanslıyız."
Irkçılık endişeleri ve stat atmosferi
Rice, bireysel oyunculara ilişkin tartışmaların ötesinde, İspanya'daki millî maçları çevreleyen toplumsal ortam hakkında da konuştu: "Geçmişte bunu yaşadım. Bulgaristan'da bir keresinde protokolün devreye sokulduğunu hatırlıyorum. Sahadan ayrıldık. Teknik direktör bu konuda bize bir şey söylemedi ama sanırım değinecektir. Yarın böyle bir şey beklemiyorum. Burası harika bir stat. Oyuncular bize çok saygı duyuyor ve yarın bu tür bir olay beklemiyoruz."
Odağın sahada kalmasını umduğunu belirten Rice, şöyle devam etti: "Hayır, beni endişelendirmiyor. Şu anda bulunduğumuz noktada, 2026 yılında, bu futboldan tamamen silinmiş durumda. Yürürlükte bir protokolümüz var ve böyle bir şey yaşanırsa takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Oyuncularımızdan birine ya da İspanyollardan birine yönelik ırkçı tezahürat yapılmasını düşünmek bile istemiyorum. Harika bir maç olacak. Bu tür bir şey yaşanacağını düşünmüyorum."
Avrupa şampiyonuna karşı en büyük sınav
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İngiltere, Uluslar Ligi grubunda İspanya'yı geride bırakıp ilk sırayı almak için galibiyetten başka seçeneği olmadığını bilerek Madrid'e gidiyor. Rice, "Yamal gibi dünyanın en iyilerinden birine karşı oynamak çok özel. Her zaman en iyilere karşı oynamak istersiniz ama yalnızca Lamine'e odaklanmamalıyız. Çok iyi başka oyuncuları da var. Sadece Lamine'e odaklanmamız doğru olmaz. Ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Onunla karşılaşmak bizim için gerçek bir sınav olacak," dedi.
Karşılaşmanın önemine değinen Rice, sözlerini şöyle tamamladı: "Bence kesinlikle dünyanın en iyi iki takımından söz ediyoruz. İki takıma baktığımızda kâğıt üzerinde en iyilerden ikisiyiz ama Fransa, Hollanda, Almanya ve diğerlerini de unutmamalıyız. Taraftarların çok seveceği bir futbol şöleni olacak."
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Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
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