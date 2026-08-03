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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Resmileşti: Suudi Arabistan'ın Nassr'la anlaşan transferi sağlık kontrolünden geçiyor

Transfers
Al Nassr FC
Premier Lig
S. Kosiah
Suudi Arabistan
Liberya

İspanya Ligi'nden

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, devam eden yaz transfer döneminin ilk transferini resmen açıklamaya sadece birkaç saat kala geldi. Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa, transferin son işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bir ön adım olarak İspanya'nın Mayorka Havalimanı'nda Riyad'a gitmek üzere görüntülendi.

İspanyol radyosu "Cadena SER", hâlihazırda İspanyol ekibi Real Mallorca'nın formasını giyen Portekizli orta saha oyuncusunun, ilgili tüm taraflar arasında nihai bir anlaşmaya varılmasının ardından, mevcut yaz transfer döneminde kulübün ilk transferi olmaya çok yaklaştığını ortaya koydu.

Anlaşma tümüyle tamamlandı

Aynı İspanyol radyosuna verdiği özel açıklamalarda Samu Costa, önümüzdeki birkaç saat içinde Suudi ekibinin kadrosuna katılmasıyla ilgili tüm ayrıntılar konusunda Al Nassr yönetimiyle kapsamlı bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

Portekizli oyuncu, mali şartlar, sözleşme süresi ve ek maddeler dâhil olmak üzere transferin tüm ayrıntılarının kesin olarak sonuçlandığını, transferin resmen tamamlanması için geriye yalnızca resmi işlemler ve sağlık kontrolünün kaldığını sözlerine ekledi.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Havalimanından gelen bir fotoğraf resmi açıklamanın yakın olduğunu doğruluyor

İspanyol radyosu "Cadena SER", Portekizli oyuncunun Mayorka Havalimanı'nda bulunduğu sırada Al Nassr kampına katılmak üzere Riyad'a gidecek uçağa binmeye hazırlanırken çekilen özel bir fotoğrafını yayınladı. Bu görüntü, transferin resmi açıklamasının önümüzdeki saatler içinde yapılacağının yakın olduğunu doğruluyor.

Dolu dolu bir profesyonel kariyer

25 yaşındaki Samu Costa, geçtiğimiz yıllar boyunca Real Mallorca forması altında çeşitli yerel ve kıtasal müsabakalarda 108 resmi maça çıktı ve bu süreçte orta sahada dikkat çekici teknik ve fiziksel kabiliyetler ortaya koydu.

Portekizli millî oyuncu, Real Mallorca'ya geçmeden ve takımın orta sahasının temel taşlarından biri olmadan önce, profesyonel kariyerinin daha önceki dönemlerinde İspanyol kulübü Almeria ile Portekiz kulübü Sporting Braga formalarını da giymişti.

Al Nassr'a katılmasıyla birlikte Suudi kulübü, önümüzdeki sezon kulübün orta sahasına teknik ve taktik derinlik katması beklenen Portekizli oyuncunun profesyonel kariyerinde dördüncü durak olacak.

Kulübün, sağlık kontrolünün tamamlanması ve resmi sözleşmelerin imzalanmasının ardından önümüzdeki 48 saat içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor. Bu adım, kulübün mevcut yaz transfer döneminde planladığı bir dizi transferin ilki niteliğinde.

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