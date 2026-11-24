2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ilişkin uzun süredir devam eden anlaşmazlık, Spor Tahkim Mahkemesi’nin müdahalesiyle kesin olarak çözüldü. Senegal’in şampiyonluğu resmen iade edildi. Böylece Fas’a karşı oynanan tartışmalı finalin ardından yaklaşık bir yıl süren hukuki belirsizlik sona erdi.

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Afrika şampiyonluğu için verilen hukuk mücadelesi sona erdi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 24 Kasım 2026’da açıkladığı dönüm noktası niteliğindeki kararla Senegal’i CAF 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası’nın haklı şampiyonu ilan etti. Bu karar, CAF Temyiz Kurulu’nun 17 Mart 2026’da Senegal’in şampiyonluğunu tartışmalı biçimde elinden alan önceki kararını geçersiz kıldı.

Hukuki anlaşmazlığın merkezinde Rabat’taki finalde yaşananlar vardı. Senegal, Pape Gueye’nin galibiyet golüyle uzatmaların ardından sahada 1-0 kazanmıştı. Ancak daha sonraki idari kararlarla maç hükmen Fas’a verilmişti.

Anlaşmazlığın temelinde, normal sürenin ikinci yarısında ev sahibi ekibe penaltı verilmesinin ardından Senegal kadrosunun sahayı terk ederek yaptığı protesto vardı. CAF Temyiz Kurulu bunu yönetmeliğin 84. maddesi uyarınca maçtan çekilme olarak değerlendirmişti. CAS ise oyuncular döndükten sonra maçı devam ettirme kararının hakemin “münhasır yetkisi” kapsamında olduğuna hükmetti. Mahkeme, Şubat 2026’da Disiplin Kurulu’nun verdiği ilk kararı onaylayarak sahada alınan sonucun geçerli kalmasını sağladı.

CAF, bir basın açıklamasında karara hızla yanıt vererek şu ifadeleri kullandı: “Bu nedenle CAS, Senegal’i TotalEnergies CAF 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası’nın şampiyonu ilan etmiştir. CAF, CAS kararına saygı duyuyor ve kararın uygulanması için gerekli tüm adımları atacaktır.”

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Rabat’taki kaostan Lozan’a uzanan süreç

On ay süren hukuk mücadelesine yol açan tartışma, Prens Moulay Abdellah Stadı’ndaki gergin finalin son bölümünde başladı. Maç golsüz devam ederken hakem Jean-Jacques Ndala, Brahim Diaz’ın düşürülmesinin ardından Fas lehine penaltı verdi. Bu karar Senegal yedek kulübesinde büyük tepki yarattı.

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Teknik direktör Pape Thiaw, yaklaşık 15 dakika süren protesto sırasında takımını soyunma odalarına doğru götürdü. Ancak tecrübeli yıldız Sadio Mane’nin takım arkadaşlarını geri dönmeye ikna etmesiyle maç yeniden başladı. Diaz’ın Panenka tarzında kullandığı penaltıyı Edouard Mendy rahatlıkla kurtardı. Senegal de sonunda uzatmaların 30 dakikalık bölümünde galibiyet golünü buldu.

Sahadaki kutlamalara rağmen sonrasında, teknik bir gerekçeye dayanan itiraz süreci yaşandı ve Fas kısa bir süreliğine kayıtlarda şampiyon olarak yer aldı. Senegal Futbol Federasyonu (FSF) sonucu kabullenmedi ve mücadeleyi Lozan’a taşımak için tanınmış isimlerden oluşan bir hukuk ekibiyle çalıştı.

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CAF, kararın uygulanacağını doğruladı

Getty Images

CAS heyeti, 8 Ekim’deki uzun duruşmada hakemin tutumuna ve iki takımın da maçı tamamlama isteğine ilişkin delilleri inceledi. Nihai kararda, müsabaka hakemin yönetiminde tamamlandığı için maçın daha önce idari kararla hükmen Fas’a verilmesinin geçersiz olduğu vurgulandı. Bu düzeltmeyle Senegal ikinci kıta şampiyonluğunu geri aldı ve 2020’lerin ortalarında Afrika futbolunun önde gelen güçlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.

Afrika futbolunun yönetim organı, mahkemenin bu konudaki nihai yetkisini kabul ederek süreci hızla kapatma yoluna gitti. CAF Başkanı Dr. Patrice Motsepe, Kenya, Tanzanya ve Uganda’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı “PAMOJA” 2027 turnuvasına ilişkin üst düzey görüşmeler yürütüyor.