Suudi Arabistan A Millî Takımı'nın teknik direktörü Georgios Donis, Cidde'de kurulan "Suudi Arabistan" kampında yeni bir karar aldı ve Nawaf Al-Aqidi'nin yokluğunu telafi etmek için kadroya katılacak kalecinin kimliğini belirleyerek Körfez Kupası 27 müsabakalarının devamına hazırlık kapsamında yeni bir adım attı.

Al-Aqidi, turnuvanın ilk turunda Kuveyt'i tek golle mağlup ettikleri gecede sakatlanmış, sahayı terk etmiş ve yerine Mohammed Al-Owais girmişti. Ardından kalecinin durumunun değerlendirilmesi ve Suudi Arabistan Millî Takımı'ndaki yolculuğuna devam edip edemeyeceğinin belirlenmesi süreci başlamıştı.

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Donis, kaleci Abdulqoddus Attia'yı Cidde'deki Suudi Arabistan Millî Takımı kampına çağırmaya karar verdi. Böylece Al-Aqidi'nin sakatlanmasının ardından kaleci pozisyonunda yaşanan gelişmeler ışığında, önümüzdeki dönemde teknik ekibin elindeki seçeneklerden biri olacak.

Attia'nın çağrılması önemli bir zamanlamada geliyor; zira teknik ekip, özellikle turnuva müsabakalarının sürmesi ve maç yoğunluğu göz önüne alındığında kadrosunun tam olmasını sağlamayı ve tüm pozisyonları güvence altına almayı hedefliyor. Nitekim millî takımın, Al-Aqidi'nin geri dönememesi hâlinde hazır bir alternatife ihtiyacı doğdu.

Abdulqoddus Attia'nın, kampa katıldıktan sonra Suudi Arabistan Millî Takımı ile antrenmanlarına başlaması ve turnuva talimatları doğrultusunda tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Donis'in önümüzdeki maçlarda güvenebileceği seçeneklerden biri hâline gelmesi bekleniyor.

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"Suudi Arabistan", Al-Aqidi'nin nihai durumuna ilişkin bir bekleyiş havası içinde Körfez Kupası 27'deki yolculuğunun devamı için hazırlıklarını sürdürürken, Abdulqoddus Attia'nın çağrılması teknik ekibe kaleci pozisyonundaki olası yeni gelişmelerle başa çıkabilmek için ek bir çözüm sundu.

https://x.com/SaudiNT/status/2103104521777889317?s=20