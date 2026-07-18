Resmi yalanlamalara rağmen… Muhammed Salah ve Beşiktaş hikâyesinde yeni gelişmeler

Basın haberleri, Türk kulübü Beşiktaş’ın Mısır milli takım kaptanı Mohamed Salah ile mevcut yaz transfer döneminde takıma katılması konusunda bir anlaşmaya varılmadığını açıklamasının ardından, eski Liverpool yıldızının geleceğine ilişkin son gelişmeleri ortaya koydu.

Salah ve Liverpool, bu yılın başlarında oyuncunun “Kırmızılar” ile olan serüveninin 2025-2026 sezonu sonunda sona ereceğini açıklamışlardı; böylece sözleşmesi bittiğinde herhangi bir kulübe bedelsiz transfer olabilecek.

Beşiktaş ile anlaşma haberleri

Özellikle "Foot Mercato" sitesi başta olmak üzere Fransız kaynaklar ve gazeteci Santi Ona, Beşiktaş'ın Muhammed Salah ile bedelsiz transfer için sözlü bir anlaşmaya vardığını belirtmişti.

Habere göre teklif, bir sezonluk sözleşme ve bir yıl uzatma opsiyonu ile yıllık 10 milyon avro maaşın yanı sıra 2 milyon avro prim içeriyor.

Salah’ın menajeri yanıt verdi

Bu haberler, Mohamed Salah'ın menajeri Rami Abbas'ın tepkisini hemen çekti. Abbas, oyuncunun yeni takımının kesinleştiğine dair dolaşan haberlerin doğru olmadığını ima etti.

Abbas, “X” platformundaki hesabından şöyle yazdı: “Şahsen ben Muhammed’in gelecek sezon nerede oynayacağını bilmiyorum… Bu size ne anlatıyor?”

Oyuncunun menajeri, aynı günün erken saatlerinde Salah’ın geleceğinin henüz kesinleşmediğini belirtmiş ve yeni transferinin yakında belli olacağını vurgulamıştı.

Ayrıca şunları eklemişti: “Mohamed’in oynamak istemediği kulüplerle, sırf medyada gürültü koparmak için müzakereye girmek bizim tarzımız değil.”

Beşiktaş yalanladı

Beşiktaş kulübü ise yaptığı resmi açıklamada, Mısırlı yıldızla anlaşmaya varıldığına dair haberlerin doğru olmadığını yalanladı.

Türk kulübü açıklamasında, “Kulübümüz, gazeteci Yagiz Sabuncuoğlu’nun dijital platformlarda kulübümüzün transfer görüşmeleriyle ilgili yayınladığı haberlerin ve bazı transferlerin şartlarına dair iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını ve bunların tamamen asılsız iddialar olduğunu teyit eder” dedi.

Ayrıca, “Söz konusu kişi, hiçbir gerçeğe dayanmayan ve kulübümüzün transfer dosyasıyla hiçbir şekilde ilgisi olmayan uydurma haberler yayınlayarak kamuoyunu sürekli olarak yanıltmaktadır” ifadesini de ekledi.

Fabrizio Romano açıklıyor

Ancak güvenilir transfer piyasası uzmanı gazeteci Fabrizio Romano, Türk kulübünün Salah’ı kadrosuna katmak için gerçekten resmi bir teklifte bulunduğunu açıkladı, ancak transferin henüz sonuçlanmadığını vurguladı.

Romano, “YouTube” kanalında şunları söyledi: “Beşiktaş neden söylentileri yalanlamak için resmi bir açıklama yaptı? Çünkü Mohamed Salah transferi henüz tamamlanmadı.”

Romano sözlerine şöyle devam etti: “Nihai bir anlaşmaya varılmadan önce kulüplerin temkinli davranması doğaldır. Beşiktaş, Salah’ı kadrosuna katmak için gerçekten çaba gösteriyor ve transferi için bir teklifte bulundu.”

Romano sözlerine şöyle devam etti: “Ancak resmi bir anlaşmaya varılmadan hiçbir şey kesinleştirilemez ve biz de bir sonraki adımları bekliyoruz.”

Suudi ve Amerikan teklifleri devam ediyor

Romano, Mısır milli takım kaptanıyla sözleşme imzalamakla ilgilenen tek tarafın Beşiktaş olmadığını belirtti; Suudi Profesyonel Ligi kulüplerinin yanı sıra ABD ligindeki kulüpler de onun hizmetlerini almak için hâlâ yoğun bir rekabet içinde.

Romano, konuşmasının sonunda, diğer tekliflerle rekabetin devam ettiği bu dönemde, oyuncu ile kapsamlı bir anlaşmaya varılana veya nihai transfer hedefi kesinleşene kadar, Türk kulübünün sakin bir şekilde hareket etmeyi ve müzakerelerin ayrıntılarını açıklamamayı tercih ettiğini vurguladı.