Barcelona, bu akşam çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Racing Santander ile oynayacağı maç öncesinde teknik hesapların dışında bir tehditle karşı karşıya. Kuvvetli hava koşullarının maçın vaktinde oynanmasını etkileyebileceği yönünde beklentiler bulunuyor.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Katalonya meteoroloji kurumu "Meteocat", bölgeye yeni bir fırtına cephesinin ulaşacağı, bunun yoğun yağış ve sıcaklıklarda düşüş ile birlikte geleceği, bazı bölgelerde yağış şiddetinin yüksek seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Maçın akşam saat dokuz buçukta başlaması planlanıyor. Hava tahminleri ise istikrarsız hava koşullarının perşembe sabahının ilk saatlerine kadar süreceğine işaret ediyor.

"Meteocat", yoğun yağış, fırtına ve dolu ihtimali nedeniyle Katalonya'nın bir dizi bölgesinde sarı uyarıyı devreye soktu; hava olaylarının Barcelona sahili ve çevresindeki bölgelerde daha şiddetli olabileceği belirtiliyor.

Bu, Barcelona'nın son maçlarında yağışlı hava koşullarıyla karşılaştığı ilk kez değil. Feyenoord ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasının ilk 30 dakikasında yoğun yağış görülmüş, ardından yağış durmuş ve maç normal şekilde tamamlanmıştı.

Tahminler, en hassas dönemin bugün öğleden sonra saat ikiden perşembe sabahı saat sekize kadar süreceğine işaret ediyor; bu da Barcelona ile Racing arasındaki maçın vaktinin hava uyarılarının kapsadığı dönemin içine denk geldiği anlamına geliyor.

Gece saatleri ilerledikçe, Katalonya'nın orta kesimindeki kıyı ve kıyı öncesi bölgelerde yağışın şiddeti artabilir; şiddetli hava olayları yaşanma ihtimali de bulunuyor. Bu da maçın vaktinde oynanmasını hava koşullarının etkisi altına sokuyor.

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