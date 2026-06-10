Resmi: United, 85 milyon avroluk transferi bedelsiz olarak iptal etti... Onana'nın durumu ise belirsiz

Manchester United kulübü, takımdan ayrılacak oyuncuların listesini resmi olarak açıkladı ve bugün Çarşamba günü öğleden sonra internet sitesinde yayınladığı resmi bir açıklamada, bu listeyi İngiltere Premier Ligi'ne gönderdiğini doğruladı.

Kulüp, Jadon Sancho'nun 85 milyon euro (99,98 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan beş yıl sonra, Haziran ayı sonunda Manchester United'dan bedelsiz olarak ayrılacağını doğruladı.

Sancho, Rafael Varane ve Cristiano Ronaldo ile birlikte 2021 yazında Manchester United'ın en önemli transferlerinden biriydi.

Sancho, 17 yaşından beri Alman Bundesliga'da parlayan bir performans sergiledikten sonra Borussia Dortmund'dan Red Devils'a katılmıştı.

Ancak Old Trafford'da işler Sancho için planlandığı gibi gitmedi; İngiliz kanat oyuncusu 83 maçta sadece 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

26 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Dortmund'a geri döndü ve o yılki Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı; bu maçta Alman takımı, Real Madrid'e yenildi.

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İki kez kiralık olarak Chelsea ve Aston Villa'ya gitti ve Londra kulübüyle Conference League'i, son olarak da Villans ile Avrupa Ligi'ni kazandı.

Sancho, bu yaz Manchester United'dan ayrılması kesinleşen altı oyuncudan biri. Diğerleri ise A takımdan Casemiro ve Terrell Malacia ile akademiden Sonny Al-Jafri, James Bailey ve Malachi Sharpe.

Sancho, kariyerini yeniden rayına oturtmak amacıyla Dortmund'a üçüncü kez geri dönme ihtimalini değerlendiriyor. Kulübün sportif direktörü Lars Ricken daha önce, Sancho'yu yeniden kadroya katmanın faydalarını "değerlendirdiklerini" açıklamıştı.

Öte yandan kulüp, kadro listesinde Kamerunlu kaleci André Onana'nın adını belirtmekle yetindi ve "İngiltere Premier Lig Birliği tarafından yayınlanan kadro listesinde yer alan tüm oyuncuların sözleşmeleri hâlâ devam ediyor" dedi.

United, geçen sezonu Türk kulübü Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Onana için gelecek uygun teklifleri değerlendirmeyi bekliyor. Bazı haberlere göre, eski takımı Inter Milan da dahil olmak üzere birçok kulüp Onana ile ilgileniyor.

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