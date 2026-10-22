İspanya Futbol Ligi (LaLiga) Başkanı Javier Tebas'ın Real Madrid ile yaşadığı kriz, İspanya Yüksek Spor Konseyi'nin, tartışma yaratan açıklamalarının spor kanunu açısından ağır bir ihlal teşkil edip etmediğini incelemek üzere İdari Spor Mahkemesi'ne sevk etme kararı almasının ardından yeni bir aşamaya girdi.

Katalan gazetesi "Sport"a göre, Yüksek Spor Konseyi (CSD) Perşembe günü, aynı zamanda İspanya Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevini de yürüten Tebas'ın açıklamaları üzerine İdari Spor Mahkemesi'ne (TAD) resmi bir başvuruda bulunduğunu açıkladı. Tebas söz konusu açıklamalarında, Real Madrid'in medya iletişim yöntemlerini, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarıyla kıyaslamıştı.

Krizi tetikleyen paylaşım

Olay, Tebas'ın geçtiğimiz Cuma günü "X" platformundaki hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşıma dayanıyor. Tebas bu paylaşımında, kraliyet kulübünün benimsediği iletişim yöntemlerini eleştirmiş ve Nazi rejimi döneminin en önde gelen propaganda sembollerinden biri olan Goebbels'in adını anmıştı.

Bu kıyaslama geniş çaplı bir tartışma başlattı ve ardından Yüksek Spor Konseyi, yasal yetkilerine dayanarak kendiliğinden devreye girdi ve İdari Spor Mahkemesi'nden, LaLiga başkanının açıklamalarının ağır bir spor ihlali işlendiğine dair göstergeler içerip içermediğini belirlemesini talep etti.

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Olası ceza

"Sport"a göre, Konsey'in talebi, alenen ve açık biçimde sporun onuru veya saygınlığına zarar veren fiilleri ağır ihlaller kapsamında sınıflandıran 10/1990 sayılı İspanyol Spor Kanunu'nun 76. maddesinin dördüncü fıkrasının "b" bendine dayanıyor.

Konsey, hazırladığı yazıda, İspanya Yüksek Mahkemesi kararlarına dayanan İdari Spor Mahkemesi'nin önceki içtihatlarına atıfta bulundu. Bu içtihatlar, sporun onuru ve saygınlığı kavramını, spor camiası içinde medeni bir muamele çerçevesinin korunması gerekliliğiyle ilişkilendiriyor ve bu da bu alanda etkili konumlarda bulunan kişiler arasında karşılıklı saygıyı gerektiriyor.

Konsey, İdari Spor Mahkemesi'nin yetkilerini kullanırken bağımsız bir merci olduğunu vurguladı. Bu da davanın sevk edilmesinin Tebas için önceden verilmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği, bunun aksine açıklamalarının kanun uyarınca disiplin işlemi gerektirip gerektirmediğini araştırmaya yönelik bir adım olduğu anlamına geliyor.