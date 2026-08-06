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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Resmi teklif yok: Cancelo'nun Barcelona yolunda Hilal'den yeni bir adım

Transfers
Al Hilal
Barcelona
J. Cancelo
Premier Lig
La Liga
Suudi Arabistan
İspanya
Portekiz

"El Zaim" Portekizli bek oyuncusunun geleceğini belirlemek istiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Portekizli bek Joao Cancelo'nun bu yaz transfer döneminde Barcelona'ya geçişi yolunda yeni bir adım attı.

Cancelo, geçen sezonun ikinci yarısında Barcelona'ya kiralık olarak gitmişti; basın haberleri hem oyuncunun hem de Katalan kulübünün bu sözleşme ilişkisini önümüzdeki dönemde sürdürme isteğini doğruluyor.

Suudi gazeteci Hamad es-Suveylhi, oyuncunun gelecek sezondaki geleceğini netleştirmek amacıyla, Al Hilal ile Portekizli bekin menajeri arasında şu anda sözlü görüşmeler yürütüldüğünü ortaya koydu.

Es-Suveylhi, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, Barcelona'nın şu ana kadar Cancelo ile anlaşmak için herhangi bir resmi teklif sunmadığını, konunun yalnızca bazı sözlü temaslardan ibaret olduğunu açıkladı.

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Cancelo, 2024 yazında Manchester City'den Al Hilal'e transfer olmuş ve ilk sezonunda güçlü performanslar sergilemişti; ancak ikinci sezonda yerli listeden çıkarılınca Suudi kulübüne karşı bir başkaldırı sürecine girdi.

Al Hilal, özellikle kadrosunun yaşı geçkin yabancı oyuncularla dolup taşmasının ve Roshn Ligi listesine bunlardan yalnızca 8'ini kaydetmesine izin verilmesinin ardından, yabancı oyuncularının geleceğini yeni sezon başlamadan netleştirmek istiyor.

"Lider", Suudi Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna bu ayın 14 Ağustos Cuma günü başlıyor; müsabakanın ilk haftasında Al Faisaly ile Kingdom Arena'da karşılaşacak.

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