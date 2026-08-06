Resmi teklif beklenirken: Barcelona'nın yıldızı, Paris'e transferi için yeşil ışık yaktı

Barcelona'nın İspanyol forveti Ferran Torres, Paris Saint-Germain'e transfer olma konusundaki onayını vererek geleceğini netleştirdi; iki kulüp arasında resmi görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Sport gazetesinin haberine göre, İspanyol milli oyuncu, teknik direktör Luis Enrique'nin kendisine sunduğu sportif projeye ikna olmasının ardından, Barcelona ile müzakere yürütmek üzere resmi olarak harekete geçmesi için Saint-Germain yönetimine yeşil ışık yaktı.

Torres, daha önceki açıklamalarında yeni bir deneyime açık olduğuna işaret etmiş, özellikle hem sportif hem de mali açıdan hedeflerini karşılayan bir teklif alması durumunda futbol dünyasında tüm ihtimallerin geçerli olduğunu vurgulamıştı.

Rapora göre, oyuncu ile Paris ekibi arasındaki temaslar son günlerin ürünü değil, haftalar önce başladı; nitekim Enrique, Barcelona'nın forvetini Avrupa şampiyonuna transfer olması konusunda ikna etmede önemli bir rol oynadı ve kendisine takımın projesinde temel bir rol verme sözü verdi.

Gazete, Torres'in yaz tatili sona ermeden Saint-Germain yetkililerine kararını bildirdiğini, bunun üzerine Fransız kulübünün yeniden harekete geçtiğini ve anlaşmayı tamamlamak için resmi bir teklif sunmaya hazırlanarak Barcelona ile iletişim kanallarını açtığını belirtti.

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Barcelona'nın oyuncuyu elde tutma yönündeki açık isteğine rağmen, kulüp yönetimi, ekonomik durumunu iyileştirme ve başka transferleri finanse etme ihtiyacı göz önünde bulundurularak, büyük bir mali teklifi değerlendirmeye karşı çıkmıyor.

Bu gelişme, Barcelona'nın hücum hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde geliyor; kulüp, Arjantinli Julian Alvarez ile anlaşma dosyasındaki gelişmeleri beklemeye devam ederken, Ferran Torres'in satışı, Katalan yönetimine transfer sezonundaki hedeflerini tamamlamak için daha fazla mali esneklik sağlayabilir.

Öte yandan Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani'nin Juventus'a gitmesinin ardından hücum hattını yeniden inşa etmeyi amaçlıyor; bu transfer, Fransız kulübüne Torres ile anlaşmanın finansmanında kullanılabilecek bir mali kaynak sağladı.

Gazete, tüm tarafların anlaşmanın seyrinden haberdar olduğunu ve İspanyol milli oyuncuların önümüzdeki hafta Barcelona antrenmanlarına dönmesinden önce transferi sonuçlandırma yönünde ortak bir istek bulunduğunu doğruladı; bu da Paris Saint-Germain resmi teklifini sunması halinde müzakerelerin önümüzdeki günlerde büyük bir ivme kazanabileceği anlamına geliyor.