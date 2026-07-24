Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İngiliz kulübü West Ham United'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i kadrosuna kattığını duyurdu. Bu transfer, kulübün mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği altıncı anlaşma oldu.

Al Hilal, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı ve bu açıklamada Summerville'in önümüzdeki 4 yılı kapsayan ve 2030'da sona erecek bir sözleşmeyle takımın kadrosuna katıldığını bildirdi.

Kulüp, Hollandalı kanat oyuncusunun transfer sözleşmesini, hâlihazırda Avusturya'da yapılan takım kampında dün cuma günü imzaladığını ve yeni sezona hazırlık amacıyla ekibe katıldığını açıkladı.

Al Hilal, Suudi kulübün sahibi Prens Velid bin Talal'ın transferin bedelini tamamen üstlendiğini belirterek kendisine bu konuda teşekkür etti.

Al Hilal transferin bedelini açıklamadı; ancak daha önce çıkan basın haberleri, bu rakamın 80 milyon euroya ulaşabileceğini ve böylece Hollandalı kanat oyuncusunun Suudi Ligi tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacağını doğrulamıştı.

Summerville'in adı, Hollanda Milli Takımı'nın tüm maçlarında ilk 11'de yer almamasına rağmen 2 gol atıp 2 asist yaptıktan sonra 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkmıştı.

Hollanda Milli Takımı'nın dışında Summerville, geçen sezon West Ham formasıyla da dikkat çekici performanslar sergiledi. 34 maça çıktığı bu dönemde 7 gol atmayı ve 5 asist yapmayı başardı.

24 yaşındaki oyuncu esas olarak sol kanat mevkiinde iyi olsa da, sağ kanatta da oynayabiliyor; ayrıca daha az sıklıkta olmakla birlikte gerçek forvet ve oyun kurucu mevkilerinde de görev alabiliyor.