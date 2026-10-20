24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP
Çeviri:

Resmi: Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2027 Asya Kupası maçlarının tarihleri belli oldu

Suudi Arabistan
Asian Cup
Suudi Arabistan

"Yeşiller" şampiyonluğu geri alacak mı?

Asya Futbol Konfederasyonu, 2027 Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın maç tarihlerini belirledi.

2027 Asya Kupası, gelecek yılın başında 7 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenecek.

Suudi "El-İhbariye" kanalı, Asya Futbol Konfederasyonu'nun bugün salı günü açıkladığı Suudi Arabistan'ın kıtasal turnuvadaki maç tarihlerini yayımladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Asya turnuvasındaki yolculuğuna 7 Ocak'ta Mekke-i Mükerreme saatiyle akşam saat 20.00'de Kral Fahd Spor Şehri Stadı'nda Filistin Milli Takımı ile karşılaşarak başlayacak.

İkinci maç ise aynı statta, 12 Ocak'ta akşam saat 19.30'da Umman Milli Takımı'na karşı oynanacak.

Grup aşamasındaki üçüncü ve son maçta ise Suudi Arabistan, 17 Ocak'ta akşam saat 20.00'de Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda Kuveyt Milli Takımı ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı, tam 30 yıllık bir aradan sonra Asya şampiyonluğunu yeniden kazanmayı hedefliyor; zira şampiyonluğu üçüncü ve son kez 1996 yılında elde etmişti.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin