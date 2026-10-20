Asya Futbol Konfederasyonu, 2027 Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın maç tarihlerini belirledi.

2027 Asya Kupası, gelecek yılın başında 7 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenecek.

Suudi "El-İhbariye" kanalı, Asya Futbol Konfederasyonu'nun bugün salı günü açıkladığı Suudi Arabistan'ın kıtasal turnuvadaki maç tarihlerini yayımladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Asya turnuvasındaki yolculuğuna 7 Ocak'ta Mekke-i Mükerreme saatiyle akşam saat 20.00'de Kral Fahd Spor Şehri Stadı'nda Filistin Milli Takımı ile karşılaşarak başlayacak.

İkinci maç ise aynı statta, 12 Ocak'ta akşam saat 19.30'da Umman Milli Takımı'na karşı oynanacak.

Grup aşamasındaki üçüncü ve son maçta ise Suudi Arabistan, 17 Ocak'ta akşam saat 20.00'de Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda Kuveyt Milli Takımı ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı, tam 30 yıllık bir aradan sonra Asya şampiyonluğunu yeniden kazanmayı hedefliyor; zira şampiyonluğu üçüncü ve son kez 1996 yılında elde etmişti.