Suudi Arabistan Milli Takımı, halihazırda Cidde'de düzenlenen "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nda mücadele eden kadrosundan kalecisi Nawaf El-Akidi'yi çıkardığını açıkladı.

Nawaf El-Akidi, Körfez turnuvasının grup aşaması ilk turunda önceki gün çarşamba günü Cidde'deki Inma Stadı'nda Kuveyt'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada sakatlanmıştı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın "X" platformundaki resmi hesabı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Milli takımın teknik direktörü Georgios Donis, Nawaf El-Akidi'yi Cidde'de Körfez 27 Kupası müsabakaları kapsamında kurulan yeşil kamptan çıkardı."

Açıklamada, "Bu karar, oyuncunun bilek bölgesindeki sakatlığına yönelik yaptırdığı tıbbi tetkiklerin sonuçlarını içeren tıbbi rapora dayanıyor. Söz konusu rapor, oyuncunun hazır olmadığını ve bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu." ifadeleri kullanıldı.

Yunan teknik direktör, dün perşembe günü Nawaf El-Akidi'nin turnuvanın kalan maçlarındaki yokluğunu telafi etmek amacıyla El-Ula kalecisi Abdülkuddus Atiyye'yi Körfez turnuvasındaki milli takım kadrosuna katılmak üzere davet etmişti.

Hilal kalecisi Muhammed El-Uveys'in, turnuvanın kalan maçlarında Suudi Arabistan'ın birinci kalecisi olması bekleniyor. El-Uveys, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda da bu mevkinin sahibiydi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez 27 turnuvasının grup aşaması ikinci turunda yarın cumartesi günü Inma Stadı'nda Umman ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan, önümüzdeki salı günü üçüncü turda Irak'la oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın, Körfez turnuvasında yarı finale yükselmeyi garantilemek için herhangi bir sonuçla galip gelmesi gerekiyor.