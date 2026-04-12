"Resmi şikayet"... Smouha, Al Ahli ile oynadığı maçın hakemlerine sert bir eleştiri yöneltti

Smouha Kulübü, Mısır Futbol Federasyonu'na, Mısır Ligi'nde Al-Ahly ile oynadıkları maçtaki hakem kararlarına itiraz etmek üzere resmi bir şikayette bulunduğunu duyurdu.

Al-Ahly, Süper Lig şampiyonluk grubunun ikinci turunda Smouha'yı 2-1 yenerek değerli bir galibiyet elde etti.

Maç sırasında Smouha, Al Ahly oyuncusu Imam Ashour ile İskenderunlu takımın yıldızı Samuel Amadi arasında yaşanan çarpışmanın ardından penaltı talep etti, ancak hakem Mahmoud Nagi, video hakem Wael Farhan'ı dinledikten sonra oyuna devam etme kararı aldı.

Smouha, Mısır Futbol Federasyonu'na bir itiraz mektubu gönderdi ve mektupta şunları söyledi: "Genel Lig'in final aşamasının ikinci haftasında Kahire Stadyumu'nda oynanan Smouha ve Al Ahly maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak size bu mektubu gönderiyoruz."

Ayrıca şunları ekledi: "Saha hakemi Mahmoud Nagi ve VAR hakemi Wael Farhan'ın liderliğindeki hakem ekibinin davranışlarının maçın sonucuna doğrudan etkisi olduğunu belirtmek isteriz."

"Hakem ekibi, saha hakeminin kasıtlı göz ardı etmesiyle, Smouha Kulübü'nün forvetinin Al Ahly Kulübü'nün ceza sahası içinde engellenmesi sonucu Smouha Kulübü lehine verilmesi gereken açık ve net bir penaltıyı vermeme yönünde tuhaf bir karar verdi" diye devam etti.

"Hakem, penaltı olduğunu doğrulayan net görüntülere rağmen görmezden geldi ve VAR odasının elindeki teknolojilere rağmen, tüm hakemlik uzmanları Smouha'nın penaltı hak ettiğini kabul etmesine rağmen, VAR hakemi hakemi çağırmamaya karar verdi" dedi.

Smouha sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum, saha hakeminin ve VAR hakeminin Smouha kulübüne karşı açık bir inatçılık sergilediğini ve rakibe tamamen taraf olduğunu gösteriyor."

Ve şöyle devam etti: "Mısır hakemliğinin ve Mısır Futbol Federasyonu'nun futbol yönetimindeki dürüstlüğüne güveniyoruz, ancak bu tür durumlara tekrar tekrar maruz kalmak bir güven krizi yaratıyor ve bize haksızlığa uğradığımız hissini veriyor."

"Bu tür hatalar, teknik kadro, oyuncular ve kulüplerin büyük çaba sarf etmesini ve Mısır futbolunu onurlu bir şekilde temsil etmek için büyük paralar harcamasını boşa çıkarıyor. Tüm bu çabalar, hatalı hakem kararlarıyla boşa gidiyor" dedi.

İskenderiye kulübü açıklamasında şunları belirtti: "Bu nedenle, çoğu kulübün adil olmayan hakem kararlarına yönelik şikayetlerinin artması nedeniyle çözüm bulunmasını talep ediyoruz."

"Smouha Kulübü, hakem hataları nedeniyle kulüplerin haklarının ihlal edilmesini önlemek ve maç sonucuna doğrudan etki eden bu hataların telafisi için, Hakem Komisyonu'ndan hatalı hakemleri cezalandırmasını talep ediyor" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Smouha Kulübü'nün, önceki maçlarda saha hakemi, dördüncü hakem veya VAR hakemi olarak görev yaparken defalarca hakemlik hataları yaptıkları gerekçesiyle, 2025/2026 sezonunun geri kalan lig maçlarında Smouha Kulübü'nün dahil olduğu hiçbir maça hakemler Mahmoud Nagi ve Wael Farhan'ın atanmamasını talep ettiğini bilgilerinize sunarız."

(Ayrıca okuyun)... "Büyük bir soru işareti"... Flick, Atlético Madrid maçı için Barcelona'nın kadrosunu belirledi