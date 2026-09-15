Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), önümüzdeki dört yılın kıta turnuvası finallerinin kaderini belirleyen bir dizi karar açıkladı ve UEFA Uluslar Ligi düzeninde yeni bir devrimi ortaya koydu.

Bu kararlar, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Yürütme Kurulu'nun bugün Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlediği kritik bir toplantıda alındı.

Erkekler finallerinin haritası

En dikkat çekici kararlar, UEFA'nın açıklamasına göre erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu şekilde alındı:

2028 finali: Münih'teki Münih Arena'da oynanacak; böylece final, meşhur 2012 finalinin ardından Bayern Münih'in kalesine geri dönecek.

2029 finali: Barselona'daki yeni Spotify Camp Nou stadında oynanacak. Stadın Avrupa'nın en büyük stadı hâline gelecek yeni hâliyle ev sahipliği yapacağı bu final, tarihi 1999 finalinden bu yana ilk Avrupa finali olacak.

UEFA'nın diğer iki organizasyonuna gelince:

Avrupa Ligi: 2028 Bükreş'teki Ulusal Stat'ta, 2029 ise Belgrad'daki Sırbistan Ulusal Stadı'nda.

UEFA Konferans Ligi: 2028 Torino'daki Juventus Stadı'nda, 2029 ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da.

Kadınlar finalleri ve Süper Kupa

UEFA kadınlar ve Süper Kupa organizasyonlarını da göz ardı etmedi; şu kararlar alındı:

Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi: 2028 Lyon Décines'teki Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda, 2029 ise Cardiff'teki Galler Ulusal Stadı'nda.

UEFA Süper Kupası: 2027 Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da, 2028 ise Kazakistan'ın Astana kentindeki Astana Arena'da; bu, organizasyonun kapsamını genişletmeye yönelik dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi: 2027 finali İsviçre'deki Biel/Bienne Arena'da oynanacak.

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UEFA Uluslar Ligi'nde devrim

Stratejik bir kararla Yürütme Kurulu, UEFA Uluslar Ligi'nin 2026/2027 sezonundaki yükselme ve düşme sistemini değiştirmeyi onayladı.

Bu değişiklik, Mayıs 2026'da onaylanan ve 2028/2029 sezonundan itibaren turnuvanın dört gruptan yalnızca üç gruba dönüşmesini öngören yeni sisteme sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmak amacıyla geliyor; hedef ise maçların rekabet düzeyini artırmak.

UEFA, bir sonraki toplantısının yerini açıklayarak toplantısını noktaladı. Yürütme Kurulu, gelecek toplantısını 7 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde, yani 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerinin aynı şehirde yapılacak kura çekiminin hemen ertesi günü düzenleyecek.