Resmi: Roshn Ligi'nin fikstürü açıklandı, zirve mücadelelerinin tarihleri belli oldu

Suudi Arabistan Profesyonel Lig Birliği, Suudi Arabistan Profesyonel Lig Birliği 2026-2027 sezonu Roshn Suudi Ligi maç programını resmen açıkladı. Program, 13 Ağustos 2026'da başlayacak ve 29 Mayıs 2027'de sona erecek; 18 takımın katılımıyla 34 hafta boyunca toplam 306 maç oynanacak.

Sezon programının açıklanması, Birliğin kulüp temsilcileriyle düzenlediği bir dizi toplantı ve çalıştayın ardından geldi. Bu toplantılarda programın ve spor takviminin hazırlanma yöntemi ele alınırken, tüm kulüplere nihai sürüm onaylanmadan önce maçların sıralaması ve tarihleriyle ilgili görüş ve taleplerini sunma fırsatı da tanındı.

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Birlik, programı hazırlarken önümüzdeki sezonun yaşayacağı istisnai takvimi göz önünde bulundurdu. Zira sekiz Suudi kulübü dört farklı dış turnuvaya katılacak; bu durum FIFA'nın milli araları ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın fikstürüyle aynı döneme denk geliyor. Buna bir de Krallığın 2027 Asya Kupası'na ev sahipliği yapması eklenince, maçların dağıtımı ve tarihlerinin belirlenmesi sürecinde büyük zorluklar ortaya çıktı.

İlk Hafta Maçları

Perşembe 13/8

Abha - Hazm (Saat 19.15) - Abha

Şebab - Kadisiye (Saat 21.00) - Riyad

Dir'iyye - Ahli (Saat 21.00) - Riyad

Cuma 14/8

Neom - Feyha (Saat 19.50) - Tebük

Hilal - Faysali (Saat 21.00) - Riyad

Ittifak - Riyad (Saat 21.00) - Dammam

Cumartesi 15/8

Teavün - Halic (Saat 19.15) - Bureyde

Ittihad - Hulud (Saat 21.00) - Cidde

Nasr - Feth (Saat 21.00) - Riyad

Başkent Derbisi (Hilal - Nasr)

İlk maç: 17. Hafta (Hilal - Nasr)

Rövanş maçı:34. Hafta ve son hafta (Nasr - Hilal)

Deniz / Cidde Derbisi (Ittihad - Ahli)

İlk maç: 15. Hafta (Ittihad - Ahli)

Rövanş maçı:32. Hafta (Ahli - Ittihad)

El Clásico (Hilal - Ittihad)

İlk maç: 8. Hafta (Ittihad - Hilal)

Rövanş maçı:25. Hafta (Hilal - Ittihad)