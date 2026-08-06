Leeds United, perşembe akşamı, kaleci James Trafford'un Manchester City'den rekor bir bonservis bedeliyle transferini tamamladığını açıkladı.

Leeds'in resmi sitesi, 23 yaşındaki Trafford'un kulüple 5 sezonluk transfer sözleşmesine imza attığını belirtti ancak anlaşmanın mali detaylarına yer vermedi.

Sky Sports ise Trafford transferinin temel bedelinin 40 milyon sterlin olduğunu ve bunun Leeds United tarihinin en pahalı transferi olduğunu açıkladı.

Ayrıca Trafford, tarihin en pahalı İngiliz kalecisi ve tüm zamanların dördüncü en pahalı kalecisi konumuna yükseldi.

En pahalı kaleciler listesinde onun önünde yalnızca üç isim yer alıyor: Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye 72 milyon sterline transfer olan Kepa Arrizabalaga, Roma'dan Liverpool'a 67 milyon sterline katılan Alisson Becker ve Inter Milan'dan Manchester United'a 47,2 milyon sterline transfer olan André Onana.

Trafford, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alarak bu çıkışını taçlandırmadan önce, İngiltere'nin çeşitli yaş kategorilerindeki milli takımlarında da vazgeçilmez bir unsur olmuştu.

1,91 metre boyundaki kaleci, geçen sezon Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere tüm kulvarlarda 17 maçta forma giydiği Etihad Stadyumu'ndan Leeds'e geliyor.

Trafford, kulübünün kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birine bir şeyi kanıtlamam gerekip gerekmediği beni gerçekten ilgilendirmiyor. Yeteneklerimi çok iyi biliyorum. Sahaya çıkıyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve mümkün olduğunca keyif almaya çalışıyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyin nihayet bitmiş olmasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Artık yeni sezona hazırlanmaya ve önümüzdeki hafta herkese katılmaya odaklanabilirim."

Şunları ekledi: "Leeds, gerek kulüp gerekse taraftarlar açısından canlılık ve tutkuyla dolu harika bir kulüp. Bu fark yaratıyor, çünkü takımın, oyuncuların ve taraftarların enerjisi sonuçlara ve performansa katkıda bulunuyor."