Real Madrid, lig aşamasında ilk 24 takım arasında yer almayı garantileyerek Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına resmen yükselen ilk takım oldu. İspanyol ekibi, ilk beş haftadaki kusursuz sonuçlarının yanı sıra Paris Saint-Germain ile Roma arasında çarşamba akşamı oynanan ve 2-2 sona eren maçtan da faydalandı.

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Avrupa macerasına güçlü bir başlangıç yapan Real Madrid, beş maçta 15 puan toplayarak puanların tamamını aldı ve zirveye yerleşti. Madrid ekibi son olarak, maça geriden başlamasına rağmen Eindhoven'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in turnuvadaki en golcü ismi olan Kylian Mbappe, 6 golle dikkat çekici bir performans sergiledi. Bunun yanında Jude Bellingham'ın güçlü dönüşüyle birlikte Madrid ekibi, teknik direktör José Mourinho yönetiminde kupa için mücadele etme hedefini bir kez daha ortaya koydu .

Real Madrid, matematiksel olarak 25. sıraya ya da daha aşağısına düşmesi imkânsız hale gelince turu resmen garantiledi. Böylece lig aşamasını eleme turlarına yükselten sıraların dışında tamamlama ihtimali kalmayan İspanyol ekibi, doğrudan son 16 turuna çıkma hakkı veren ilk sekiz arasında yer almaya da oldukça yaklaştı.

Real Madrid'in tur biletini alması, Roma ile Paris Saint-Germain arasındaki beraberliğin ardından geldi. Bu sonuç, Real Madrid'e Avrupa yolculuğunu sürdürme konusunda resmi bir güvence sağlarken, 13 puanda kalan Fransız ekibinin turnuvada yeni bir galibiyet alma fırsatını kaçırması nedeniyle beşinci haftada turu garantilemesine engel oldu.

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Paris Saint-Germain, rakiplerinin sonuçlarını beklemeden eleme turlarına yükselmeyi garantilemek için 8 Aralık'ta deplasmanda Aston Villa'ya kaybetmemek zorunda. Fransız ekibi daha sonra ocak ayında son iki maçında Como ve Galatasaray ile karşılaşacak.

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Roma karşısında puan kaybetmesine rağmen Paris ekibinin tur şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söylenemez. Opta'nın tahminlerine göre Paris Saint-Germain'in lig aşamasını ilk sekiz içinde tamamlama ve böylece doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali %94,08. Bu bilgiyi Fransız RMC ٍSport kanalı aktardı.

Zirve yarışında ise Opta'nın tahminlerine göre Real Madrid, lig aşamasını birinci sırada tamamlamaya en yakın aday konumunda ve bu ihtimal %54,93. Paris Saint-Germain'in zirveyi alma ihtimali %19,75, ikinci sırada bitirme ihtimali ise %24,69.

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Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunda şampiyon olduğunu, ancak her ikisinde de son 16 turuna doğrudan yükselmeyi başaramadığını hatırlatalım.