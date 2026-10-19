Portekiz Futbol Federasyonu, uluslararası ara döneminde Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'ya verilen cezayı açıkladı.

Portekiz Federasyonu, son uluslararası ara döneminde Danimarka'daki milli takım kampından ayrılması nedeniyle Ronaldo'ya 30 gün men cezası verdi ve 255 euro para cezası kesti.

Karara göre bu ceza, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın önümüzdeki iki maçında, 14 Kasım'da Danimarka ve ayın 17'sinde Galler karşısında forma giymesine engel olmayacak; zira Portekiz'in kaptanı milli takım kampından geçtiğimiz 30 Eylül'de ayrılmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun disiplin yönetmeliğine göre Ronaldo, bir ay ile altı ay arasında değişen bir men cezasının yanı sıra para cezasıyla karşı karşıyaydı; ancak sonuçta 30 günlük men ile cezanın alt sınırını aldı.

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Ceza metni

Kararın tam metni şu şekilde yer aldı: "Yukarıda belirtilenlere ve açıklanan gerekçelere dayanarak, Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu'nun Amatör Bölümü, bu davada suçlamayı tamamen haklı görmeye ve buna istinaden, sanık Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro'yu, Portekiz Futbol Federasyonu disiplin yönetmeliğinin 160. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ve cezalandırılan disiplin ihlalini tek bir olayda ve kasıtlı olarak işlemekten mahkûm etmeye karar vermiştir."

Şunları ekledi: "Buna istinaden, 30 günlük men cezasının yanı sıra 2,5 hesap birimi, yani 255 euro (iki yüz elli beş euro) tutarında para cezası verilmesine karar verilmiştir."