Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu, milli takımın kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında, geçen uluslararası ara döneminde Danimarka maçından 24 saat önce kamptan ayrılması nedeniyle disiplin soruşturması açtığını duyurdu.

Kurul ayrıca, Suudi Arabistanlı Al Nassr'ın kaptanının otomatik olmayan bir şekilde geçici olarak men edilmesine karar verdiğini ve davanın "acil" olarak sınıflandırıldığını açıkladı. Bu, soruşturmanın tamamlanıp nihai cezanın açıklanmasına kadar uygulanan ilk resmi ceza niteliğinde.

Portekiz Federasyonu, Portekiz'in "A Bola" gazetesinin bugün cumartesi aktardığına göre, resmi açıklamasında kararın, geçen çarşamba bildirilen olaylarda disiplin ihlali bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla, dün cuma günü profesyonel olmayan bölümden çıkan bir müzakere uyarınca alındığını belirtti.

Açıklamada, 41 yaşındaki Ronaldo'nun disiplin soruşturmasının açıldığı tarihe kadar zaten geçici otomatik men cezası altında olduğu, ardından Kurul'un otomatik olarak uygulanmayan ek bir geçici ihtiyati men kararı aldığı ve dosyaya aciliyet statüsü tanıdığı belirtildi.

Federasyon, davanın bugün kendisine bağlı Disiplin Soruşturma Komitesi'ne havale edildiğini belirterek, ayrıntılarının soruşturma tamamlanana kadar gizli kalacağını vurguladı.

Portekiz Federasyonu'nun disiplin yönetmeliğine göre, Ronaldo'nun kamptan ayrılması gerekçesiz sayılırsa, bir ay ile altı ay arasında değişen bir men cezasının yanı sıra para cezasına da çarptırılabilir.

Yönetmelik, "Yasal olarak davet edildikten sonra, gerekçe göstermeksizin ayrılan veya milli takımların ya da Portekiz Futbol Federasyonu'nun yahut Portekiz'in sportif temsiliyle bağlantılı herhangi bir antrenman, maç veya etkinliğe katılmayan her oyuncu, bir ay ile altı ay arasında değişen bir men cezasına çarptırılır; buna ek olarak, oyuncu profesyonelse 5 ile 10 hesap birimi arasında değişen bir para cezasına çarptırılır" hükmünü içeriyor.

Hesap biriminin değeri 102 euro olarak belirlendiğinden, olası para cezası yaklaşık 500 ila 1000 euro arasında değişiyor.

Ronaldo, son uluslararası ara döneminde, teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamalarına tepki olarak Portekiz milli takımı kampından ayrılmış ve bu olay geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.

Ancak daha sonra geri dönerek yaşananlarla ilgili kendi anlatımını ortaya koyduğu uzun bir açıklama yayımlamış, takım arkadaşlarından ve Portekiz halkından özür dilemişti.

Yıldız oyuncu açıklamasında ayrıca, "sıradan bir oyuncu değil, milli takımın kaptanı" olduğu için kendisine ağır bir ceza verilmesini talep etmişti.

Dolayısıyla Ronaldo'nun uzun süreli bir men cezası alması kendisi için sürpriz olmayacak.

Bu arada, Portekiz milli takımının sosyal medyadaki resmi hesapları, dün cuma günü, Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasını çevreleyen krize rağmen, onun Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Al Nassr formasıyla Al Diriyah'a karşı attığı golü kutladı.