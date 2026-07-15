Resmi olarak… Zamalek, Federasyon’un mektubunun ardından “Zizo” krizinde daha sert bir tutum sergilemeye karar verdi

Zamalek Kulübü, Mısır Futbol Federasyonu’nun mektubunun ardından, Ahmed Sayed “Zizo”dan kendisine ödenmesi gereken meblağları geri almak için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğini açıkladı.

Bu gelişme, Mısır Futbol Federasyonu Oyuncu İşleri Komitesi'nin, taraflar arasında haftalarca süren çekişmenin ardından, "Zizo"nun eski kulübü Zamalek'e karşı yaptığı şikayetle ilgili tartışmayı sonuçlandırmasının ardından geldi.

Zamalek Kulübü, bugün Çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, Futbol Federasyonu'ndan, oyuncunun Al-Ahly'ye transfer olmadan önce "Beyaz Kale"den alacağı gecikmiş ödemeleri talep ettiği şikayetin dosyalanmasına ilişkin resmi bir mektup aldığını duyurdu.

Açıklamada, komitenin kararının, taraflarca sunulan tüm belge ve evrakların titizlikle incelenmesi ve şikayetin ayrıntılarının değerlendirilmesi sonucunda alındığı, şikayetin hukuki dayanağı bulunmadığı tespit edilerek resmi olarak dosyalanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar eklendi: “Zamalek Kulübü, oyuncunun kulüple olan sözleşme süresi boyunca reklam gelirleri ve televizyon yayın haklarına ilişkin alacaklarını talep ettiği şikayetle ilgili olarak, oyuncunun çekimlerini yaptığı televizyon yayınları ve reklam materyallerinden kaynaklanan mali alacaklarını almasını sağlamak için gerekli tüm hukuki ve cezai işlemleri sürdüreceğini teyit eder.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bugün Oyuncu İşleri Komisyonu’nun kararının açıklanmasıyla birlikte, Hüseyin Labib başkanlığındaki Zamalek Kulübü Yönetim Kurulu, kulübün hukuk danışmanı Kamal Şüayb’a, ofisinin tüm üyelerine ve Muhammed Enani başkanlığındaki kulübün hukuk birimine, Hukuk İdaresi Müdürü Sayed Mustafa ile avukatlar Usame Abdullah ve Tarık Abdülmün’em’e, bu dosyayı profesyonel bir şekilde yönetmek için gösterdikleri çabalar ve kulübün lehine kararın alınmasını sağlayan çalışmalarından dolayı içten teşekkür ve takdirlerini sunar.”

Zizo, geleneksel rakibine transfer olduktan sonra Zamalek’in kendisine ödenmesi gereken tutarı ödemediğini iddia ederek Oyuncu İşleri Komisyonu’na şikayette bulunmuştu. Buna karşılık Beyaz Kulüp, transferin tamamlanmasından önce oyuncunun Beyaz Kale’deki son döneminde antrenmanlara katılmadığını iddia ederek Federasyon’a karşı bir karşı şikayette bulunmuştu.