Resmi olarak… Yeni sezon öncesi Al-Nassr’ın hazırlık maçları açıklandı

Al-Nassr Kulübü, 2026-2027 sezonunun başlamasından önce Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştireceği hazırlık kampı kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.

Al-Nassr takımı, geçtiğimiz dönemde Riyad ve Abha’da bazı antrenmanlar yaptıktan sonra, yeni sezon hazırlık kampının üçüncü aşamasını gerçekleştirmek üzere yarın Pazar günü Portekiz’in başkenti Lizbon’a hareket edecek.

Suudi kulübü, “X” sitesindeki resmi hesabı üzerinden yaptığı bir tweet ile, 5 Ağustos’a kadar sürecek olan Lizbon’daki yurt dışı kampında 4 hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.

Al-Nassr, 22 Temmuz'da Benfica'nın yedek takımıyla karşılaşacak, ardından aynı ayın 28'inde İspanyol takımı Mérida ile mücadele edecek.

Üçüncü maç, 1 Ağustos'ta Portekizli Astrela Amadora ile oynanacak; kamp ise aynı ayın 4'ünde İspanyol Almería ile yapılacak karşılaşma ile sona erecek.

Yeni Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou yönetimindeki Al-Nassr, eski Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 7 yıl aradan sonra kazandığı Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu korumayı hedefliyor.

Ayrıca “El-Alamy” takımı, geçen sezon ikinci ligde yer alıp Japon takımı Gamba Osaka’ya yenilerek finalde elenmesinin ardından, bir yıl aradan sonra Asya Şampiyonlar Ligi’nde yeniden mücadeleye dönecek.