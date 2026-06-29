Resmi olarak… Yeni bir teknik direktör, Dünya Kupası kurbanları listesine katıldı

2026 Dünya Kupası'nda iyi sonuçlar alınamaması nedeniyle yeni teknik direktör görevinden ayrıldı.

Çek Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından, A Milli Takım teknik direktörü Miroslav Kubík'in karşılıklı anlaşma ile görevinden ayrıldığını resmen duyurdu.

Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Güney Afrika ve Meksika ile oynadığı maçlardan oluşan 1. grupta sadece bir puan toplayarak Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenmişti. Meksika maçı sırasında sahada diz ve ayak bileğinde ciddi bir burkulma yaşayan orta saha oyuncusu Tomas Soucek'in koltuk değnekleriyle Kuzey Amerika'dan ayrılması, durumu daha da kötüleştirdi.

Kubík, geçen Aralık ayından bu yana Çek Cumhuriyeti Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti ve eleme play-off’larında Danimarka ve İrlanda Cumhuriyeti’ne karşı oynanan iki maçta penaltı atışlarını kazanarak takımı Dünya Kupası finallerine taşımayı başarmıştı.

Göreve gelmesinden henüz altı ay geçtikten sonra teknik direktör, görevinden ayrıldığını doğruladı ve turnuva boyunca dolaşan ve kendisinin elenmesiyle eş zamanlı olarak yayınlanan, “yarı gerçekler” olarak nitelendirdiği ifadelere sert eleştiriler yöneltti.

Kubik, canlı yayınlanan istifa açıklamasında şunları söyledi: “Teknik direktör olarak ortak sorumluluğunu üstlendiğim Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın ardından ve tüm koşulları değerlendirdikten sonra, Çek Futbol Federasyonu Başkanı David Trond’a istifamı sunma kararı aldım.”

Kubík açıklamasında şunları ekledi: “Karşılıklı tartışma ve istişarelerin ardından, Federasyon Başkanı teklifimi kabul etti ve sonuç olarak milli takımdaki görevime son veriyorum. Ayrıca, bana yönelik bir dizi yarı gerçek ve yalandan oluşan medya kampanyası da bu kararı almamda etkili oldu.”

İstifa eden teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bu ortamda, Çek milli takımıyla çalışmamın artık bir anlamı kalmadı. Bana verdikleri güven için Federasyon Başkanı David Trond’a ve Çek Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu’na teşekkür etmek istiyorum.”

Kubík teşekkürlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca Pavel Nedvěd’e işbirliği için, teknik ve idari kadronun tüm üyelerine ve Çek Futbol Federasyonu çalışanlarına muazzam bağlılıkları için teşekkür etmek istiyorum. Her şeyden önce de oyunculara teşekkür ederim; Çek milli takımını yönetmek benim için büyük bir onurdu.”

Kubík sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’ndan edindiğim deneyim ve bilginin ardından, milli takımla ilgili gelecekteki çalışmalarım için belirlemiş olduğum net ve somut vizyonları hayata geçiremeyecek olmam beni üzüyor. Ayrıca taraftarlara da en içten teşekkürlerimi sunuyorum; eleme sürecinde ve Dünya Kupası’nda gösterdikleri destek olağanüstüydü ve bunu asla unutmayacağım.”

Kubík sözlerini şöyle tamamladı: “Çek milli takımına ve halefime gelecekteki yolculuklarında daha fazla başarı diliyorum; her Çek futbol taraftarı gibi ben de tüm kalbimle onları desteklemeye devam edeceğim.”

Kubík’in görevinden ayrılması, Güney Kore milli takım teknik direktörü Hong Myung-bo’nun ayrılışının hemen ardından geldi. Hong Myung-bo, turnuvanın başında ülkesini Çek Cumhuriyeti’ne karşı 2-1 galibiyete taşımıştı, ancak Meksika ve Güney Afrika’ya karşı 0-1’lik mağlubiyetlerin ardından görevinden ayrılmış ve bu da takımının eleme turlarına yükselmesini engellemişti.

Turnuvada daha önce, Tunus milli takım teknik direktörü Sabri Lamouchi, Dünya Kupası’nda sadece bir maç oynadıktan sonra görevden alınmıştı. Bu maçta Tunus, İsveç milli takımına 5-1’lik utanç verici bir yenilgiye uğramıştı.