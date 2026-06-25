Resmi olarak… "Yello" şampiyonu, Kinteh'in ardından Al-Ahli'nin yaz transfer döneminde yaptığı ikinci transfer oldu

Suudi Al-Ahli kulübü, ilk transferini açıklamasından birkaç gün sonra, yaklaşan yaz transfer dönemi kapsamında ikinci transferini duyurdu.

Al-Ahli, geçen Cuma günü, Norveç'in Tromsø kulübünden gelen Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Kinteh transferinin açıklanmasından bir haftadan az bir süre sonra, Al-Ahli bugün Perşembe günü, Suudi İkinci Lig'den yeni yükselmiş Abha kulübünden gelen Suudi kanat oyuncusu Meşal El-Mutairi ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Al-Ahli, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden, Al-Mutairi'nin takım formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu yorumu ekledi: "Bizi aydınlattın Meshal... Kulübüne hoş geldin, Meshal Al-Mutairi artık bir Al-Ahli'li."

27 yaşındaki Suudi kanat oyuncusu El-Mutairi, 2023 yazından bu yana forma giydiği Abha'ya transfer olmadan önce El-Ansar ve Ehad kulüplerinde forma giymişti.

Al-Mutairi, geçen sezon Abha'nın Roshen Ligi'ne yükselmesinde en önemli rolü üstlendi. Yello Ligi'nde takımla birlikte 31 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 8 gol attı ve 9 asist yaptı.

Al-Ahli, geçen sezon üçüncü sırada bitirdikten sonra Suudi Ligi şampiyonluğu için rekabet edebilmek ve son iki sezonunda kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumak amacıyla önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.