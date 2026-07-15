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Resmi olarak… Türk takımı Ayubspor, Faslı bir yıldızla sözleşme imzaladı

Transfers
La Liga
Süper Lig
Premier Lig
Eyüpspor
J. El Yamiq
1.Lig
İspanya
Türkiye
Suudi Arabistan
Fas

Daha önce İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'da oynamıştı

 Faslı milli futbolcu, bugün Çarşamba günü resmi olarak Türkiye Futbol Ligi’ne transfer oldu ve Avrupa sahalarında yeni bir serüvene başladı.

Türk kulübü Ayubspor, Perşembe günü İspanyol kulübü Real Zaragoza'dan transfer edilen Faslı Jawad El Yamiq ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Türk kulübü resmi açıklamasında, “Hoş geldin, Jawad El Yamiq” dedi.

Açıklamada şöyle devam edildi: "Kulübümüz, Jawad El Yamiq ile sözleşme imzaladı. Mor-sarı formamızla başarılı bir kariyer diliyoruz ve onu kulübümüzde sıcak bir şekilde karşılıyoruz."

Jawad El Yamiq, Fas'taki sahalarda başlayan ve ardından İtalya'ya geçerek Genoa ve Perugia formalarını giydiği, daha sonra İspanya'ya yönelip Real Zaragoza ve Real Valladolid formalarını giydiği zengin bir futbol kariyerine sahiptir.

El-Yamiq, Suudi Arabistan Ligi’nde de bir deneyim yaşadı; burada El-Wehda ve Al-Najma takımlarında forma giydikten sonra Zaragoza’ya geri döndü.

El-Yamiq, Fas milli takımıyla birçok uluslararası turnuvada boy gösterdi; bunlardan sonuncusu 2025'teki Afrika Uluslar Kupası'ydı, ancak 2026 Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları kadrosunda yer almadı.



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