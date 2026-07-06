Resmi olarak… Tottenham, büyük çaplı bir transferle Newcastle’ın yıldızını kadrosuna kattı

Tottenham Hotspur kulübü, bugün Pazartesi günü, Newcastle United'dan gelen Avrupa'nın en önde gelen orta saha oyuncularından biriyle kalıcı transfer anlaşması imzaladığını resmen duyurdu.

Spurs, yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu güçlendirmek amacıyla Newcastle United'ın orta saha yıldızı İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı.

26 yaşındaki İtalyan oyuncu, Spurs forması giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kulübe geldiği andan itibaren ilk izleniminin “harika” olduğunu vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Teknik direktörle yaklaşık iki saat boyunca kulüp, taraftarlar, stadyum ve oyun tarzı hakkında konuştum. Bu adeta sihir gibiydi ve hemen Tottenham’a katılmam gerektiğini anladım. Daha önce bu takıma karşı birkaç kez oynadım ve taraftarları sayesinde atmosfer her zaman olağanüstüydü… Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.”

Tottenham’ın sportif direktörü Johan Lang ise yeni transferi överek şunları söyledi: “O, Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve bize katıldığı için çok mutluyuz.”

Oyuncu, 2023 yılında İtalya’nın Milan takımından İngiltere’ye gelmiş ve 2025 yılında Newcastle ile İngiltere Lig Kupası’nı kazanmıştı.

Newcastle ise oyuncusunun Tottenham’a transferini doğrulayan resmi bir açıklama yayınlayarak, “Açıklanmayan transfer bedeli, kulüp tarihindeki en büyük ikinci satış işlemini temsil ediyor” dedi.