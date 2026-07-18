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Resmi olarak… Suudi Al-Ahli, Trincao’yu Avrupa’nın büyük kulüplerinin elinden kaptı

Trincao
Al Ahli
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Al-Ahly dördüncü transferini tamamladı

Suudi Al-Ahli kulübü, uzun süren görüşmelerin ardından Sporting Lizbon’dan gelen Portekizli Francesco Trincão ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Böylece Trincão, Norveç'in Tromsø kulübünden transfer edilen Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh, Abha kulübünden transfer edilen Suudi kanat oyuncusu Meşal El-Mutairi ve Rusya'nın Krasnodar kulübünden transfer edilen Ermeni oyuncu Edward Spirtzyan'ın ardından, Al-Ahli'nin bu transfer döneminde yaptığı dördüncü transfer olacak.

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Bu gelişme, Al-Ahli'nin Al-Fateh kulübünden transfer edeceği orta saha oyuncusu Naif Masoud ile ilgili bir başka transferi de sonuçlandırmaya yaklaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Al-Ahli, “X” sosyal medya platformundaki resmi hesabı üzerinden bir video yayınladı. Videoda Trincao, sözleşmelerini imzalarken ve 7 numaralı Al-Ahli forması giyerken görülüyor.

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Al-Raqi, hesabından "Denizcilerin ülkesinden... tarihin derinliklerine dalmak için geldi" yazarak Trincao'nun Al-Ahli kadrosuna katılmasına atıfta bulundu.

"Al-Raqi", oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen birçok Avrupa kulübüyle rekabet içine girerek, bir dizi müzakere sonunda transferi sonuçlandırmayı başardı.


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