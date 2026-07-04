Resmi olarak... Suudi Al-Ahli, taraftarlarının isteğine karşı çıkarak Mahrez'in ayrıldığını duyurdu

Suudi Al-Ahli kulübü, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez’in geleceği konusunda süren tartışmalara son verdi ve oyuncunun takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Böylece, taraftarların büyük bir kısmının Mahrez’in kalması ve kulübün ondan vazgeçmemesi yönündeki taleplerine rağmen, üç sezon süren kariyeri sona erdi.

Al-Ahli yönetiminin bu kararı, “Al-Raqi” taraftarlarının büyük bir kesiminin isteklerine aykırı geldi. Taraftarlar, özellikle Mahrez’in takım formasıyla sergilediği olağanüstü performans ve son yıllarda Al-Ahli’yi şampiyonluklara taşımasındaki önemli rolü nedeniyle, Cezayir milli takım kaptanının bir sezon daha kalmasını umuyorlardı.

Geçtiğimiz günlerde, Mahrez’in geleceği konusunda bir çekişme yaşandı. Sözleşmesindeki fesih maddesi devreye sokulmasının ardından ismi takımdan ayrılma haberleriyle anılırken, bazı haberlerde oyuncunun kalmak istediği ve hatta kulüpte kalmasını sağlayacak bir çözüm bulmak amacıyla üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Bu girişimlere rağmen Al-Ahly yönetimi, takımı yeniden yapılandırma projesine devam etmeyi tercih etti ve yeni sezonun başlamasından önce kadroyu yenilemeyi hedefleyen plan kapsamında, en önemli yıldızlarından birinin serüveninin sona erdiğini resmen duyurdu.

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Al-Ahli'de geçirdiği süre boyunca Mahrez, kulübün modern tarihindeki en önemli oyunculardan biri olarak yerini sağlamlaştırmayı başardı. Takımın iki kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ve Suudi Süper Kupası'na ulaşmasına katkıda bulunmasının yanı sıra, birçok maçta attığı goller ve oynadığı belirleyici rollerle de öne çıktı.

Cezayirli yıldızın ayrılışı, Al-Ahli’nin bu yaz yaşadığı büyük değişiklikler dizisinin bir parçası olarak geliyor. Daha önce Fildişili Frank Kessié’nin ayrılığı duyurulmuştu ve yönetimin takımı yeniden yapılandırma planı kapsamında, başta Brezilyalı Roger Ibáñez olmak üzere diğer yabancı oyuncuların da ayrılabileceği yönündeki söylentiler devam ediyor.

Al-Ahli yönetiminin önümüzdeki günlerde Mahrez’in ayrılışını telafi etmek amacıyla yeni yabancı kanat oyuncusu transferini sonuçlandırmak için harekete geçmesi beklenirken, Cezayir milli takım kaptanı “Al-Raqi” ile başarılı bir dönemi geride bırakıyor, arkasında, ayrılma kararı taraftarların isteğine aykırı olsa da, kulüp taraftarlarının hafızasında kalıcı olacak büyük bir miras bırakıyor.