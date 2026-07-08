Resmi olarak… Real Madrid, oyuncusunun ayrıldığını duyurdu

Real Madrid, oyuncusu Fran García'nın 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli bir sözleşmeyle Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu.

Kulüp, bugün Çarşamba günü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Real Madrid ve Real Betis, Fran García’nın transferi konusunda anlaşmaya vardı” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Real Madrid, kulübün formasını her zaman büyük bir özveriyle savunan ve davranışları ve profesyonelliği ile örnek teşkil eden oyuncuya şükranlarını ve sevgisini sunmak ister” denildi.

Fran García, 2013 yılında 14 yaşındayken Real Madrid'e katılarak genç takımda oynamaya başladı ve 2023 yılında A takım kadrosuna yükseldi; burada 3 sezon boyunca 110 maça çıktı.

İspanyol "Marca" gazetesi ise, anlaşma kapsamında Real Betis'in yaklaşık 4 milyon euro karşılığında oyuncunun ekonomik haklarının %50'sini aldığını, Real Madrid'in ise gelecekteki olası bir transferin değerinin %50'sini elinde tuttuğunu belirtti.

Fran García ile yapılan sözleşme, özellikle takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı göz önünde bulundurularak, yeni sezona hazırlık kapsamında sol bek pozisyonunu güçlendirmek için Betis'in önceliklerinden birini oluşturuyor.

Kulüp, oyuncunun sözleşme durumundan yararlandı; zira Real Madrid ile olan sözleşmesinin sadece bir yılı kalmıştı. Bu sırada, Marc Cucurella'nın takıma katılmasıyla birlikte, aynı pozisyonda Frank García ve Ferland Mendy'nin de bulunması nedeniyle Real Madrid kadrosundaki rekabet artmıştı.

Fran García, bugün sabah Sevilla'ya ulaştı ve Uruguaylı orta saha oyuncusu Facundo Bernal'ın transferinden sonra Betis'in yaz transfer döneminde yaptığı ikinci transfer oldu.

Oyuncunun, yeni sezonun başlamasına hazırlık amacıyla Almanya’da düzenlenen takım kampına doğrudan katılması planlanıyor.