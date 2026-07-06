Resmi olarak… Portekizli bir teknik direktör, Roshen Ligi’nde Al-Dir’iyye’yi yönetecek

Al-Dir'iya Kulübü, Suudi Roshen Profesyonel Ligi'nde ilk sezonuna hazırlanmakta olan takımın başına Portekizli Bruno Lag'ı teknik direktör olarak atadığını duyurdu.

Al-Dir'iya, teknik direktör Khaled Al-Atwi'nin önderliğinde tarihinde ilk kez Roshen Profesyonel Ligi'ne yükseldi.

Al-Dir'iye, Portekiz, İngiltere, Brezilya ve UEFA'ya bağlı Avrupa turnuvaları olmak üzere dört önemli futbol ortamında görev yapmış olan Bruno Lage'nin deneyimlerinden yararlanmayı hedefliyor.

Topa hakimiyete dayalı hücumcu bir futbol felsefesiyle tanınan ve oyuncuların gelişimine ve taktiksel esnekliğe büyük önem veren Lag, antrenörlük kariyerine 1997 yılında Vitória Setúbal’ın gençlik akademisinde başladı.

Lag, 8 yıl boyunca (2004–2012) Benfica Akademisi’nde genç yetenekleri geliştirmeye adadı ve ayrıca Sheffield Wednesday ile Swansea City’de teknik direktör Carlos Carvalhal’ın yardımcılığını yaptı.

Bruno Lag, 2018 yılında Benfica’ya geri dönerek ikinci takımın başına geçti ve sadece 6 ay sonra birinci takımın başına terfi etti.

Lag, Benfica'nın lig liderinin 7 puan gerisinde olduğu bir dönemde takımın başına geçti ve 2018-2019 sezonunda takımı Portekiz Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Ayrıca 2018-2019 sezonunda Portekiz Ligi’nin en iyi teknik direktörü seçildi ve 2019 yılının en iyi Portekizli teknik direktörü ödülünü kazandı.

Koçluk kariyeri boyunca Portekiz Süper Ligi şampiyonluğu, Portekiz Lig Kupası ve Portekiz Süper Kupası şampiyonluklarını kazandı.

Ayrıca Lag, sadece 27 maçta bu başarıya ulaşarak Portekiz Ligi tarihinde ligde 25 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

João Félix, Florentino Luís ve Vero gibi birçok önemli yeteneğin yetişmesinde ve gelişiminde önemli bir rol oynadı; ayrıca daha önce Benfica Akademisi'nde João Cancelo'yu da çalıştırmıştı.

João Cancelo, futbol kariyerinin gelişim yıllarında Bruno Lage’nin kendisi için bir baba gibi olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Wolverhampton kulübünün teknik direktörlüğüne atanan Lag, Brezilya liginde Botafogo kulübünü de çalıştırdı; ardından 2024 yılında Benfica’ya ikinci kez geri döndü.