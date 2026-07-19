Resmi olarak… Mısır’ın Al-Ahly kulübü, Faslı bir yıldızla büyük bir transfer anlaşması imzaladı

Yerel ve kıtasal sahnede hakimiyetini sürdürme hedefini teyit eden bir adım olarak, Mısır’ın Al-Ahly kulübü bugün Pazar günü, Fas’ın Maghreb Fez kulübünden gelen Faslı forvet Sofyan Ben Jedida ile üç sezonluk bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bu transfer, takımın mevcut yaz transfer dönemi içindeki en son transferi oldu.

Al-Ahly, yaptığı resmi açıklamada, transfer bölüm başkanı Essam Serageldin’in, futbol direktörü Wael Gomaa ile koordineli bir şekilde, transferle ilgili tüm mali ve idari işlemleri tamamlamak üzere Fas’a gittiğini ve sözleşmenin resmi olarak imzalandığını belirtti.

Ayrıca Al-Ahly kulübü, transferin gerçekleştirilmesinde gösterdiği büyük işbirliği nedeniyle Ömer Benis başkanlığındaki Maghreb Fez yönetimine teşekkür etti ve iki kulüp arasındaki özel ilişkilerin, müzakereleri kolaylaştırmada ve tüm detayların başarıyla sonuçlandırılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Al-Ahly’nin Sufyan Ben Jdaida ile imzaladığı sözleşme, oyuncunun Maghreb Fez formasıyla geçirdiği olağanüstü sezonun ardından gerçekleşti. Oyuncu, takımın en öne çıkan yıldızlarından biri olarak, takımın Fas Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında doğrudan katkı sağladı.

Faslı forvet, sezon boyunca dikkat çekici bir hücum performansı sergiledi. 20 golle Fas Ligi’nin gol kralı unvanını kazanan oyuncu, çeşitli turnuvalarda 31 maça çıktı ve bu maçlarda 20 gol atıp 2 asist yaparak toplam 22 gole katkı sağladı; böylece büyük bir golcü yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı.

Ben, renkli bir profesyonel kariyere sahiptir. Kariyerine Belçika’nın Standard Liège kulübünün altyapısında başladı ve A takımına kadar yükseldi. Ardından, Raja kulübünün çeşitli altyapı takımlarında deneyim kazandıktan sonra A takımına yükseldi. Ardından Belçika’nın RW De Molinbeek kulübüne transfer oldu ve daha sonra Maghreb Fez kulübü aracılığıyla Fas ligine geri döndü; burada dikkat çekici bir performans sergiledi.

Al-Ahli yönetimi, önümüzdeki maçlara hazırlık amacıyla kadrosunu seçkin oyuncularla güçlendirmek için mevcut yaz transfer döneminde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, tüm yerel ve kıtasal turnuvalarda güçlü bir rekabet gücü sergileyebilecek bir takım oluşturmayı hedefleyen kapsamlı planı kapsamında, daha önce ENPPI’den Ali Mahmoud ve Aktai Abdullah ikilisiyle sözleşme imzalamıştı.