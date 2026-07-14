Resmi olarak… Manchester United yeni bir kaleciyle sözleşme imzaladığını duyurdu

Manchester United kulübü, bugün Salı günü, kayıt işlemlerinin tamamlanması şartıyla kaleci Karl Darlow'un takıma katıldığını duyurdu.

Gallerli kaleci, Haziran 2028'e kadar geçerli olan ve bir yıl uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme imzaladı.

35 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca 279 maça çıktı; bunların 74'ü Premier Lig'deydi.

Darlow, geçen sezon Leeds United’ın ilk 11’inde yerini sağlamlaştırmayı başardı ve beş maçta kalesini gole kapattı.

Karl Darlow şunları söyledi: “Manchester United ile sözleşme imzalamaktan büyük gurur duyuyorum. Mükemmel bir kaleci kadrosuna katılıyorum ve bu kulübün gerektirdiği en yüksek seviyeyi korumak için birbirimizi motive etmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.”

Ve ekledi: "Bu gerçekten olağanüstü bir fırsat; kulübün şu anda ne kadar heyecan verici bir dönemden geçtiğini herkes görebilir ve takım arkadaşlarımı destekleyip grubu ileriye taşımaya yardımcı olmak için ligde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Manchester United’ın sportif direktörü Jason Wilcox ise şunları söyledi: “Karl, en üst seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı; ayrıca iş ahlakı ve kararlı kişiliği, onu kadromuz için gerçekten güçlü bir takviye haline getiriyor.”

Ve ekledi: “Onun kalitesine ve tecrübesine sahip bir oyuncuyu, seçkin kaleciler kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”