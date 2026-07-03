İngiliz kulübü Manchester United, resmi internet sitesi üzerinden Kamerunlu milli kalecisi André Onana’nın, yeni futbol sezonu (2026-2027) boyunca forma giymek üzere Türk kulübü Trabzonspor’a kiralık olarak transfer olduğunu resmen duyurdu. Anlaşma, uluslararası transfer belgesinin ve resmi kayıt işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Bu hamle, Kamerunlu yıldızın “Babara Park” stadyumundaki Türk kulübünün kalesine yeniden dönüşünü temsil ediyor; Geçen sezon takımda son derece başarılı bir kiralık dönem geçirmiş olan Onana, bu süre zarfında çeşitli turnuvalarda 40 maça çıkmış ve Trabzonspor’un Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlamasına ve Türkiye Kupası’nı kazanmasına öncü bir rol oynamıştı.

Onana, 2023 yazında İtalyan takımı Inter Milan'dan "Kırmızı Şeytanlar"ın kadrosuna katılmış ve İngiliz kulübünün formasıyla 102 resmi maçta forma giymişti.

Manchester United kulüp yönetimi ise resmi internet sitesi üzerinden Kamerunlu kaleciye teşekkür ve takdirlerini iletti ve kulüpteki herkesin, Onana’ya Türkiye Ligi’ndeki yeni macerasında “tam bir başarı ve şans” dilediğini belirtti.

Unana’nın, Inter Milan’dan 47,2 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Manchester United’a katılması sonrasında, kulüple 2028 yılına kadar geçerli resmi bir sözleşmesi olduğu belirtiliyor.