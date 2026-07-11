Resmi olarak… Manchester City, Arsenal’in hayalini kurduğu yıldızı kadrosuna kattı

Manchester City kulübü, bugün Cumartesi günü, İngiliz futbolunun en göze çarpan genç yeteneklerinden biri olan genç İngiliz kanat oyuncusu Jeremy Monga ile, Arsenal ile yaşanan yoğun rekabetin ardından resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, geleceğe hazırlık amacıyla kadrosunu en umut vaat eden isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Dün 17. yaşını dolduran genç İngiliz milli oyuncu, 2031 yazına kadar kulüpte kalmasını öngören beş yıllık bir sözleşmeyle Manchester City'ye katıldı.

Munga, futbol serüvenine 9 yaş altı kategorisinde Leicester City Akademisi'nde başladı. Burada yüksek hızı, üstün top sürme becerisi, fiziksel gücü ve golcü içgüdüsüyle dikkatleri üzerine çekti; bu özellikleri, çeşitli yaş kategorilerinde hızla yükselmesinin önünü açtı.

Göz alıcı gelişimi sayesinde, henüz 15 yaşındayken Leicester City'nin 21 yaş altı takımına katıldı; bu başarı, sahip olduğu yeteneğin büyüklüğünü yansıtıyor.

Bellingham’ın rekorlarını kıran yetenek

15 yaş, 3 ay ve 22 günlükken Monga, Kasım 2024’te Aston Villa ile oynanan maçta bu turnuvada gol atan en genç oyuncu olarak İngiltere 2. Ligi tarihine adını yazdırdı.

Birkaç ay sonra, Nisan 2025’te Leicester City’nin Newcastle United’a karşı oynadığı ve takımının 3-0 mağlup olduğu maçın ikinci yarısında oyuna girerek Premier Lig’de ilk kez forma giydi.

Böylece Premier Lig tarihindeki en genç ikinci oyuncu oldu ve 2024-2025 sezonunda Leicester City formasıyla yedi maça çıktı.

Munga, bir sonraki sezon (2025-2026) da rekor kırmaya devam etti ve Ağustos 2025’te İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) kapsamında Huddersfield Town karşısında ilk 11’de yer alarak, Leicester City formasıyla resmi bir maça ilk 11’de başlayan en genç oyuncu oldu.

Bununla yetinmeyen Munga, birkaç gün sonra Leicester City’nin Preston’a 2-1 yenildiği maçta gol atarak, Sadece 16 yaş 37 günken, bu golle İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın elinde bulunan rekoru kırdı.

En İdeal Seçim

Munga, Manchester City'ye katıldığından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu kararın ilk andan itibaren kendisi için çok net olduğunu vurguladı.

Munga şöyle konuştu: “Manchester City’nin ilgisini öğrendiğimde, bunun benim için en ideal seçenek olduğunu hemen anladım… Her genç futbolcu için bu muhteşem kulübe katılmak, bir hayalin gerçekleşmesi demektir.”

Ve şöyle devam etti: “Manchester City, son on yıldır İngiltere’nin en iyi kulübüydü. Ayrıca Phil Foden ve Nico O’Reilly gibi birçok akademi oyuncusuna gerçek fırsatlar sundu; bu da A takıma giden yolun net ve açık olduğunu kanıtlıyor… Burada olmak büyük bir onur ve bu yolculuğa başlamaktan çok mutluyum.”

Manchester City’nin futbol direktörü Hugo Viana ise oyuncunun takıma katılmasını memnuniyetle karşılayarak, kulübün İngiltere’nin en önde gelen yeteneklerinden birini kadrosuna kattığını vurguladı.

Viana şunları söyledi: “Jeremy son derece özel bir oyuncu ve çok genç yaşta büyük bir potansiyel sergiledi… Leicester City’de geçirdiği süre boyunca onu yakından takip ettik ve gelişmeye devam etmesi için gerekli tüm özelliklere sahip olduğuna ikna olduk.”

Viana sözlerine şöyle devam etti: “Henüz 17 yaşında olduğunu göz önünde bulundurursak, bu adımın onun gelişimi için ideal ortamı oluşturacağına inanıyoruz… Manchester City’deki yolculuğunun her aşamasında ona destek olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

İngiliz yetenek, kritik anda yönünü değiştirdi

Resmi açıklamanın sonunda Manchester City, Jeremy Monga’yı kulübe hoş geldin diyerek karşıladı ve takım formasıyla geçireceği kariyerinde başarılar diledi.

“The Athletic” gazetesine göre, Manchester City, son dönemde oyuncuyla anlaşmaya en yakın olan Arsenal ile girdiği yoğun rekabetin ardından transferi sonuçlandırmayı başardı.

Gazete, City yönetiminin son anda güçlü bir hamle yaparak Leicester City ile 10 milyon sterlin peşinat ve oyuncunun performansına bağlı 2,5 milyon sterlin tutarında teşvik ve prim ödemesini içeren bir anlaşmaya vardığını ve böylece “Mavi Kulüp”ün İngiltere’nin en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna kattığını ekledi.