Resmi olarak… Maldini ve Leonardo, İtalyan futbolunun yeni projesinin başına geçiyor

İtalya Futbol Federasyonu, Cumartesi günü milli takımı yeniden yapılandırma yolunda bir adım daha attı ve Paolo Maldini’yi federasyonun teknik direktörü, 1994 Dünya Kupası şampiyonu eski Brezilya milli takım oyuncusu Leonardo’yu ise danışman olarak atadı.

İtalyan Futbol Federasyonu başkanlığına yeni seçilen Giovanni Malagò, Maldini ve Leonardo’nun atanmasının İtalya milli takımı için yeni bir teknik direktör atama sürecinin ilk adımı olduğunu söyledi.

Maldini ve Leonardo hakkında Malagò şunları söyledi: “İkisi de madalyonun iki yüzü gibidir; şu andan itibaren 2030 yılına kadar, Avrupa Şampiyonası’ndan geçerek bir sonraki Dünya Kupası’na kadar bizi götürecek dört yıllık bir taahhüt söz konusu.”

Inter ve Milan kulüplerinin eski teknik direktörü olan ve Paris Saint-Germain'in eski sportif direktörlüğünü de yapmış olan Leonardo, Milan'da Maldini'nin takım arkadaşıydı.

Maldini ve Leonardo, Azzurri'nin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamaması üzerine görevinden ayrılan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun halefini belirlemeye çalışacak.

ESPN’e göre, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için en önde gelen adaylar Roberto Mancini ve Antonio Conte.

Mancini, İtalya Milli Takımı'nı 2021 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa taşımış, ardından Azzurri'yi 2022 Dünya Kupası'na götürememiş ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmek üzere görevinden ayrılmıştı. Mancini, 2024 yılında Suudi Arabistan'dan ayrılmış, kısa süre önce de Katar'ın Al-Sadd kulübünden ayrılmıştı.

Conte ise daha önce 2016 Avrupa Şampiyonası’nda İtalya milli takımını çalıştırmış ve kısa süre önce Napoli’deki görevinden istifa etmişti.