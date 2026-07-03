Resmi olarak… Mahrez, Dünya Kupası’ndaki şokun ardından milli takım kariyerine son verdi

Cezayir Milli Takımı kaptanı Riyad Mahrez, 2026 Dünya Kupası’nda İsviçre’ye 2-0 yenilerek 32’li turda elendikten sonra “Çöl Savaşçıları” ile oynamayı bıraktığını açıklayarak uluslararası kariyerine son verdi.

Mahrez'in kararı, Dünya Kupası macerasının hemen ardından geldi ve Cezayir milli takım formasıyla yıllarca süren, 2019 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun yanı sıra birçok kıtasal ve uluslararası turnuvada takımı liderlik ettiği serüveni sona erdirdi.

Maçın ardından televizyon kanallarına yaptığı açıklamada Mahrez, İsviçre karşılaşmasının Cezayir Milli Takımı'ndaki son maçı olduğunu vurgulayarak, “Bu, Cezayir Milli Takımı'ndaki son maçımdı” dedi.

Mahrez sözlerine şöyle devam etti: “Cezayir Milli Takımı’ndaki kariyerime son noktayı koymanın zamanı geldi. 12 yıl geçirdim ve elimden gelenin en iyisini yaptım.”

Şöyle devam etti: “Bayrağı, kendilerini en iyi şekilde gösterebilmeleri için yeni nesle devrettim. Cezayir milli takımıyla geçirdiğim kariyerim boyunca bana destek olan herkese teşekkür ederim.”

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"Yeşiller"in kaptanı, turnuvaya veda etmenin hayal kırıklığını itiraf ederek, milli takımın Dünya Kupası'nda yoluna devam etmeyi hedeflediğini belirtti.

Oyuncu şöyle konuştu: “Hedefimiz bir sonraki tura yükselmekti. Kazanabileceğimiz bir maçtı, ancak hatalarımız yüzünden iki gol yedik. Bu seviyede (Dünya Kupası), her hatanın bedelini anında ödersiniz.”

Eleme acısına rağmen Riyad, Cezayir’in katılımının tamamen olumsuz olmadığını vurguladı ve uzun bir aradan sonra Dünya Kupası finallerine geri dönmenin olumlu bir adım olduğunu açıkladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: “Bu katılımın olumlu yanları var, en önemlisi grup aşamasını geçmemizdi, ancak en çok zorlandığımız nokta gol yememizdi ve bu bize çok pahalıya mal oldu.”

Mahrez’in emekli olmasıyla Cezayir milli takımı, modern dönemin en önemli yıldızlarından birini kaybetti. Mahrez, “Yeşiller”i podyumlara geri döndüren ve Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazanan altın neslin temel direklerinden biriydi; ayrıca geçtiğimiz yıllar boyunca eleme maçlarında ve uluslararası turnuvalarda büyük katkılarda bulunmuştu.